'La reina Cleopatra': ¿de qué trata el polémico documental de Netflix?

Netflix estrenará en las próximas semanas 'La reina Cleopatra'. El docudrama, producido y narrado por Jada Pinkett Smith, cuenta los orígenes de la emblemática reina de Egipto.

La nueva temporada de la serie sobre varias reinas africanas, será protagonizada por la actriz británica Adele James, una mujer negra. Esto ha generado polémica entre el público y ha tomado mucha relevancia en Egipto.

¿De qué trata 'La reina Cleopatra'?

El documental presenta a Cleopatra, la reina más famosa e incomprendida de la historia. La faraona de Egipto es recordada por su belleza y sus romances, pero su verdadero don fue su inteligencia.

La representación de la soberana en Hollywood ha sido muy cuestionada en los últimos años. Anteriormente, se le ha visto en diferentes producciones como una mujer blanca, cuando sus orígenes son africanos. Debido a esto, en la serie se presenta esta parte de la historia y su influencia como gobernante.

La producción no solo muestras episodios importantes en la vida de Cleopatra, sino de entrevistas de historiados y expertos que confirman la verdadera herencia de la última faraona de Egipto.

¿Cuándo se estrena 'La reina Cleopatra'?

El docudrama de Netflix, "La reina Cleopatra", será estrenado el próximo 10 de mayo en la plataforma de streaming.

La polémica de 'La reina Cleopatra'

Zahi Hawass, reconocido egiptólogo, se pronunció en medio de la polémica decisión respecto a Cleopatra. Él afirmó que ella no tenía tez negra: “Jada, esposa de Will Smith, parece desconocer por completo la historia de Egipto porque Cleopatra no era negra sino de origen macedonio. Si observas las estatuas de Cleopatra o las monedas que llevan su rostro e incluso su escena en el templo de Dendera en el sur, ninguna contiene rasgos africanos”, señaló.

¿Quién es la protagonista de 'La reina Cleopatra' ?

La actriz que interpretará a la faraona más poderosa del Antiguo Egipto es Adele James. Ella ha participado en series de televisión como 'That's What She Said' y 'Aceptable Damage'.

La intérprete ha sido muy criticada en redes sociales por haber sido elegida, pues muchos consideran que Cleopatra no tendría sus características físicas. Por su parte, la actriz utilizó su Twitter para decirle a las personas que no vean la serie si no están de acuerdo con la elección de reparto.

“Este tipo de comportamiento (los comentarios de odio) no se tolerará en mi cuenta. ¡Serás bloqueado sin dudarlo! Si no te gusta el casting no veas el programa. O hazlo y descubre una opinión (experta) diferente a la suya. De cualquier manera, ¡Estoy entusiasmada y lo seguiré estando!”, escribió la actriz.

Otros actores de 'La reina Cleopatra'

1. Craig Russell

2. John Partridge

3. Kaysha Woollery

4. Andira Crichlow

5. Greg Lockett

6. Philip Walker

