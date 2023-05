'Guardianes de la Galaxia 3': ¿cuánto dura la tercera y última película de los superhéroes de Marvel?

Los fanáticos del MCU se encuentran ansiosos por el estreno de "Guardianes de la Galaxia 3", por lo que ya vienen creando diversos rumores. Uno de ellos es sobre la duración de la película, y por ese motivo, el director James Gunn se refirió a ello.

¿Cuánto durará la película de los 'Guardianes de la galaxia vol. 3'?

La nueva cinta cinematográfica de Marvel tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. "Lo prometo, no se desperdicia ni un segundo. No hay relleno. Era necesario experimentar el arco completo de cada personaje principal de Guardianes, no solo para esta película, sino también para la trilogía (o, debería decir, trilogía plus)”, mencionó el director de la película.

Con estas declaraciones, James Gunn elevó aún más las expectativas que tienen los seguidores de esta saga con la tercera entrega de la película. Se espera que la cinta sea un completo éxito como sus anteriores entregas, las cuales dejaron fuertes ganancias a Marvel.

¿Cuánto duraron las anteriores entregas de los 'Guardianes de la galaxia'?

La primera entrega de esta película se estrenó en el 2014 y tuvo una duración de 1 hora y 58 minutos. La segunda parte de esta cinta cinematográfica tuvo una duración de 2 horas y 17 minutos. Cabe mencionar que el nuevo filme será el más largo de la saga, siendo otro factor llamativo en el estreno.

Por su parte, si hablamos de recaudación en taquilla mundial, la primera entrega recaudó 773.3 millones de dólares, mientras que la segunda tuvo una taquilla de 863.8 millones de dólares. Se espera que Guardianes de la galaxia vol. 3 sobrepase con creces sus últimos estrenos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!