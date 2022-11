Kate del Castillo (Teresa Mendoza) junto a Antonio Gil (Oleg Yasikov) en las grabaciones de 'La reina del sur 3'. | Fuente: Telemundo

Con más de 2 millones de espectadores semanales en EE.UU. a través del canal Telemundo, y otros tantos que siguen cada episodio en Latinoamérica y España gracias a Netflix, 'La reina del sur' se ha convertido en una ficción referente para el público hispano.

Muchos son los ingredientes que explican su éxito: una actriz reconocida, un escritor popular y un tema como el narcotráfico que cuenta con un público fiel. Aunque Kate del Castillo concedió todo el atractivo al poder de Teresa Mendoza. Esta vez, con la tercera temporada ya estrenada en el mencionado canal, Netflix reveló cuándo llegará a la plataforma.

¿Cuándo se estrena 'La reina del sur 3' en Netflix?

La tercera temporada de 'La reina del sur' se estrenará el 30 de diciembre en Netflix, así lo confirmó el servicio de streaming.

La serie se rodó en varios países de Latinoamérica y fue una grata experiencia para la mexicana: “Estuvimos en Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y México, durante la pandemia, así que fue un gran reto. Telemundo hizo un gran trabajo con todo esto”, dijo para el canal.

Sobre esta parte, confesó que su personaje es "crudo, franco, es malhablado y es la antiheroína. Sigue siendo la misma Teresa, pero ahora tiene una hija, quien es todo para ella. Y en esta tercera temporada ella sale de la cárcel, luego de haber estado allí durante cuatro años, totalmente aislada, así que está en un distinto estado ahora y sencillamente quiere justicia”.

Lima y Machu Picchu son protagonistas de 'La reina del 3'

Teresa Mendoza regresó más fuerte que nunca en la tercera temporada de 'La reina del sur'. Telemundo publicó un avance de la serie protagonizada por Kate del Castillo, que, en imágenes, aparece interpretando su papel en las calles del Centro Histórico Lima y en la ciudadela de Machu Picchu.

El tráiler fue presentado durante la edición de los Billboard Latin Music Awards, donde la actriz y modelo mexicana fue presentadora oficial junto al actor Jaime Camil. En octubre de 2021, la actriz llegó al Perú para grabar algunas escenas de la serie de basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, que, en esta oportunidad, su trama se desarrolla a lo largo de diversos países de Latinoamérica.

Meses después de grabar en Lima y Cusco, la mexicana contó sus impresiones sobre su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así... ojalá pueda regresar, pero de vacaciones", dijo al diario El Comercio.

