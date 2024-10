'Emily en París': Emmanuel Macron promete "luchar con fuerza" para evitar que la serie se mude a Roma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El final de la cuarta temporada de Emily en París sorprendió a muchos al revelar que la protagonista se mudaba a Roma. Esta noticia no solo impactó a los fanáticos, sino que también captó la atención del presidente francés Emmanuel Macron, quien afirmó que Francia "luchará con fuerza" para evitar el traslado de la serie a la capital italiana.

“Les pediremos que se queden en París. Emily en París en Roma no tiene sentido”, comentó Macron en una entrevista con Variety publicada el miércoles. Añadió: "es muy favorable en términos de atracción para el país. Es una muy buena iniciativa".

Macron, quien ha estado vinculado de manera especial con la serie, recordó que su esposa Brigitte hizo un cameo en la cuarta temporada.

“Estaba muy orgulloso y ella encantada de participar”, mencionó. Sin embargo, bromeó sobre la posibilidad de aparecer él mismo: “Soy menos atractivo que Brigitte”, confesó a Variety.

El alcalde de Roma responde a Emmanuel Macron

Los comentarios de Macron no tardaron en recibir una respuesta. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, reaccionó con humor en X (antes Twitter), diciendo: “Querido Emmanuel Macron, no te preocupes: Emily está genial en Roma. Y el corazón no se controla, dejemos que ella elija”.

En declaraciones posteriores a The Hollywood Reporter, Gualtieri señaló: “¿No tiene el presidente Macron asuntos más urgentes de los que preocuparse?”. Añadió: “Quiero creer que Macron estaba bromeando, porque debería saber que una producción como Netflix no recibe órdenes de jefes de Estado ni se ve influenciada por presiones políticas”.

El alcalde también mencionó otros temas globales: “Quizás hay asuntos más urgentes para el presidente francés. Por ejemplo, hay un par de guerras en curso en Ucrania y en el Medio Oriente, un terrible huracán que azotó Estados Unidos y que está vinculado al cambio climático, y algunos otros asuntos de estado en Europa más importantes que Emily”.

Asimismo, indicó que la idea de tener a Emily en Italia tiene mucho sentido. “Vemos el traslado de Emily a Roma como una confirmación de que nuestra ciudad está cobrando cada vez más importancia. Para ser honesto, creemos que el Sr. Macron debería simplemente relajarse”, dijo el alcalde.

Ashley Park como Mindy y Lily Collins como Emily en una escena de la cuarta temporada de 'Emily en París'.Fuente: Netlix

¿De qué trata Emily en París?

La serie sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing estadounidense interpretada por Lily Collins, quien se muda de Chicago a París por trabajo. A menudo se encuentra entre los programas más populares de Netflix. Para la quinta temporada, su creador, Darren Star, adelantó que Emily también “tendrá presencia en Roma”.

A pesar de las críticas de algunos espectadores por perpetuar estereotipos sobre París, la serie ha tenido un impacto significativo en el turismo. Según un estudio del Centro Nacional de Cine de Francia, alrededor del 10% de los turistas en París fueron motivados a visitar el país después de ver una película o serie, y en el 38% de esos casos, Emily en París fue la inspiración principal.

