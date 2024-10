Joseph Quinn, estrella de 'Stranger Things' y 'Gladiador 2', llega a Lima para la Perú Comic Con 2025

El actor británico Joseph Quinn es el primer invitado confirmado para la nueva edición de la Perú Comic Con. Se esperan más anuncios de invitados durante octubre.

Si en sus ediciones anteriores la Perú Comic Con trajo figuras como Jeff Ward de One Piece y Walter Jones, el Power Ranger negro original, en su cuarta edición, el evento geek más grande de Lima no se queda atrás. La producción del evento ha confirmado la presencia del actor británico Joseph Quinn, quien conquistó a los fans de Stranger Things con su papel de Eddie Munson y próximamente protagonizará la esperada secuela de Gladiador.

Quinn es el primero de los invitados de lujo que promete la Perú Comic Con, que se llevará a cabo el 1 y 2 de marzo de 2025. Aunque aún no se ha confirmado cuándo llegará el actor a la ciudad ni las actividades en las que participará, se espera que este sea el primero de muchos anuncios que se harán semanalmente en octubre.

Como en sus ediciones anteriores, el evento contará con espacios de activaciones de películas y marcas, una zona de gaming, exposiciones de fanclubs, artistas gráficos, una zona de mercado y un patio de comidas. Además, en el escenario principal habrá bandas musicales y concursos de cosplay y conocimiento.

El actor Joseph Quinn interpreta al emperador Geta en 'Gladiador 2'.Fuente: Paramount Pictures

¿Quién es Joseph Quinn?

Joseph Anthony Francis Quinn, nacido en Londres el 26 de enero de 1994, es un actor y modelo británico. Es ampliamente reconocido por interpretar a Eddie Munson en la cuarta temporada de la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Quinn ganó notoriedad por sus destacadas actuaciones en las series Dickensian (2016), Game of Thrones (2017), Howards End (2017) y Catherine the Great (2019). También tuvo roles secundarios en Les Misérables (2018) y Strike (2020).

Su debut en el cine fue con Overlord en 2018, seguido por papeles en Make Up (2019), Hoard (2023) y A Quiet Place: Day One (2024). Cerrará el año protagonizando la secuela de Gladiador y ha confirmado su participación como Johnny Storm en The Fantastic Four: First Steps, junto a Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach para 2025.

