Diego Boneta reveló detalles inéditos de las grabaciones de "Luis Miguel, la serie". | Fuente: Instagram

El actor Diego Boneta sorprendió al revelar detalles inéditos de las grabaciones de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", aclamada producción original que también significó el relanzamiento musical de 'El Sol de México'.

En un video publicado en redes sociales por Netflix, aparece el actor contando anécdotas nunca antes reveladas sobre las filmaciones de la serie. El intérprete contó el trabajo que tuvieron hacer en su dentadura para parecerse a Luis Miguel.

"Después de 7, 8 pruebas, se me ocurrió ir donde mi ortodoncista. La que me puso brackets (cuando era niño). Y le dije: 'Hazme el gap (espacio entre los dientes). A mi dentista se le ocurrió ponerme una resina. La que se usa para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente. La tuve ocho meses, no era algo que me podía quitar", dijo Diego Boneta.

Asimismo, Boneta reveló que la frase "¡Salte de mi vida!", la cual le dice Luis Miguel a su padre en la primera temporada de la serie, fue totalmente improvisada por él. Tanto el director (Beto Hinojosa) y el guionista (Daniel Krauze) aprobaron la inclusión de este diálogo.

Por otro lado, señaló que todos los escenarios donde canta Luis Miguel en la serie se grabaron en un mismo foro, el cual era ambientado según la locación.

"Todos los conciertos que hicimos. Donde creen que son estadios con 50 mil personas en Paraguay, en Acapulco y todo. No, todo fue en un foro. Los escenarios iban cambiando, conforme las fechas iban cambiando también. Entonces, parecían que había 50 mil personas, pero fue un grupo de 150 personas, que con cada toma se iban moviendo para que con los efectos pudieran multiplicarlos", agregó.

Aún no hay fecha confirmada para el estrenos de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", pero llegará este 2020.

El elenco de la nueva entrega de “Luis Miguel, la serie” estará conformado por Diego Boneta, Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio.