Ana de Armas interpretará a Marilyn Monroe en "Blonde", película de Netflix que se estrena el 23 de setiembre.

Netflix acaba de compartir el primer avance de “Blonde” (“Rubia”), su próxima película sobre Marilyn Monroe, que será protagonizada por la actriz cubana Ana de Armas, y que se estrenará el 23 de setiembre. También se sabe que será apta para mayores de 17.

En el avance, se puede ver a Marilyn Monroe frente a un tocador, al borde de las lágrimas. “Por favor ven” dice, a lo que su maquillador responde “ya viene…”. Entonces, se muestran icónicos momentos de la leyenda de Hollywood, y casi al final, se vuelve a escuchar al maquillador decir “ya casi está aquí”. En ese momento, el rostro de la actriz se transforma y ella sonríe, como dándonos a entender que esperaba por ella misma, y llevara una doble vida.

Sobre “Blonde”

Esta película se basada en la novela de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, del mismo nombre, publicado en el 2000. Ha sido dirigida por Andrew Dominik (“Mátalos suavemente”) y también forman parte del elenco Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel y Evan Williams.

Esta es la sinopsis de Netflix: “[La película] reimagina audazmente la vida de uno de los íconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe. Desde su volátil infancia como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, 'Blonde' desdibuja las líneas de la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre su yo público y privado".

