“El ejército de los muertos”, la nueva película de Zack Snyder, llegó este 21 de mayo a la plataforma Netflix. Un equipo de temerarios liderados por Scott Ward (Dave Bautista) debe cumplir una misión suicida en 32 horas, pero los zombis que tomaron Las Vegas serán un gran impedimento para lograrlo. ¿Podríamos ver una segunda parte de la historia?

Conversamos con estrellas del reparto principal, Ella Purnell, Omari Hardwick y Matthias Schweighöfer, sobre su participación en “Army of the Dead”. Cabe recordar que, el filme trae de vuelta al director estadounidense al género de zombis tras 16 años de su debut en el cine con “El amanecer de los muertos”.

En el final de “El ejército de los muertos”, los personajes de Purnell (Kate como la última sobreviviente) y Hardwick (Vanderohe como infectado) son los únicos que quedan en pie ante un posible futuro para la trama. ¿Qué opinan los actores de trabajar nuevamente con Zack Snyder si se les ofrece protagonizar una secuela?

“¡Tal vez! [risas]. No sé mucho más que tú. Me encantaría trabajar con Zack [Snyder] otra vez y ver hacia dónde va el universo [de la película]. Hay tantas posibilidades de lo que podría pasar, pero no lo sé…”, dijo la actriz británica que da vida a Kate Ward, aunque señala que ella tendría una motivación diferente a la de su padre Scott, interpretado por Dave Bautista.

“Kate no entró por el dinero, lo hizo para poder salvar a su amiga. No la vimos matar a tantos zombis, así que me gustaría matar más zombis. Creo que me queda algo más para dar”, añade Ella Purnell en conexión mediante videollamada con RPP Noticias.

Por su parte, Omari Hardwick asegura que “El ejército de los muertos” se sintió como una “graduación” para él en su carrera, pero está completamente agradecido de haber integrado la producción: “Le debo esto a Zack. Se lo debo a su equipo, a los productores y a Netflix. Absolutamente, si quieren que regrese en cualquier rol, saben que estoy a una llamada de distancia”.

El bromance en “El ejército de los muertos”

A pesar de que Ludwig Dieter, el alemán ladrón de cajas fuertes, no sobrevive más allá de cumplir su sueño de abrir una bóveda casi imposible de corromper, el actor Matthias Schweighöfer está contento con su trabajo y la dinámica al estilo bromance (amor entre amigos) que mantuvo con su compañero de reparto en la nueva cinta “Army of the Dead”.

“En un tipo de película donde tienes acción, suspenso, terror y estos pequeños momentos divertidos y conmovedores, sobre todo con los personajes de Dave [Bautista] y Ella [Purnell]. Pero lo que amo de esta película, y especialmente de este bromance, es que trata sobre la vida y la amistad. De conocerse el uno al otro y confiar en alguien en un entorno loco y absurdo”, admite en la entrevista.

Sin duda, considera que es algo “doloroso”, porque deseas que los personajes sobrevivan al final y gritas a la pantalla: “¡Puedes hacerlo!”. “Realmente amo el bromance, es un aspecto tan raro de la película”, agrega. Mientras que, Omari Hardwick confiesa que basaron un poco de esta relación amical de Vanderohe y Ludwig en las películas de “Arma mortal”, protagonizadas por Mel Gibson y Danny Glover.

“Pienso que Mathías y yo encontramos algo de eso, aunque nunca nos atreveríamos a compararnos con el trabajo legendario de esos chicos”, comenta a RPP Noticias. “Estamos contentos de que Zack haya confiado en nosotros y lo haya logrado. […] Dijo que era una parte muy especial de la película”.

“Definitivamente sabe de lo que está hablando y es genial que conecte incluso con nuestros compañeros de reparto, no solo con el público. Es algo grandioso”, concluye.

“El ejército de los muertos”, lo nuevo de Zack Snyder, se estrenó este viernes 21 de mayo en Netflix.

