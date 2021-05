"Army of the Dead" tiene un presupuesto de 90 millones de dólares. | Fuente: Netflix

Luego de la buena recepción a nivel crítica y público en general por su corte de la "Liga de la Justicia", lo nuevo de Zack Snyder es "Army of the Dead", proyecto cinematográfico que podrá ser visto a través de la plataforma streaming Netflix. Su estreno a nivel mundial está previsto para el 21 de mayo.

Días previos al lanzamiento de "Army of the Dead", la prensa especializada pudo ver la cinta del director Zack Snyder y, por medio de portales web y redes sociales como Twitter, pudimos conocer sus impresiones. Las primeras son positivas para esta película enfocada en el género 'zombie'.

Por ejemplo Borys Kit, de The Hollywood Reporter, indicó que "todo es una explosión que enganchó incluso a este escéptico de Zack Snyder, el director se lo pasó de manera salvaje". Eso fue lo que sostuvo desde sus redes sociales dicho medio en relación a "Army of the Dead".

"Army of the Dead" de Netlflix, con reacciones positivas

Esto es lo que dice The Hollywood Reporter sobre Army of the Dead. | Fuente: @Borys_Kit

Por su parte, Brandon Davis de Comic Book habló maravillas de la cinta. "La película es una explosión. Se toma a sí mismo en serio y se compromete con eso, así que después de unos minutos estaba totalmente dentro. Es una película de zombies violenta, creativa, súper divertida, emocionante y de gran presupuesto. Eso es lo que quieres, eso es lo que obtienes", indicó.

JoBlo tuvo una opinión más corta, pero inclusive no dejó de destacar lo hecho por el también exdirector de "Man of Steel" y "Watchmen". "Una bomba de principio a fin, una película de zombies sólida con intereses muy humanos. ¡Un peliculón!", indica.

La prensa destaca lo hecho por Snyder en "Army of the Dead". | Fuente: @BrandonDavidBD

A su turno, Indiewire sostuvo que el filme es "macabro, divertido e incluso un poco triste, este preludio conciso es la obra cinematográfica más satisfactoria de Snyder en los 17 años transcurridos desde que hizo su debut como director con un remake de Dawn of the Dead".

Hay que tener en cuenta que "Army of the Dead" tiene, hasta el momento, un 77% de aprobación en Rotten Tomatoes con 39 opiniones. Este número puede aumentar o disminuir en relación a las nuevas críticas que lleguen en los próximos días.

NUESTROS PODCAST

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que esta semana se iniciará la vacunación contra el coronavirus a pacientes de hemodiálisis y personas con síndrome de Down. El Dr. Elmer Huerta nos explica cuáles son las complicaciones que sufren las personas con el síndrome cuando se contagian con el nuevo coronavirus