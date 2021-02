"Biggie: I got a story to tell": Netflix estrena documental sobre el rapero The Notorious B.I.G. | Fuente: Instagram

Para seguir honrando la memoria de uno de los raperos más representativos de Estados Unidos, The Notorious B.I.G, Netflix lanzará un documental donde se contará la vida y carrera del artista.

“Biggie: Tengo una historia que contar” -'Biggie: I Got a Story to Tell', su título en inglés- es el nombre del material que tomó cuatro años en realizar y, además, es el primer proyecto aprobado por la familia del cantante.

Con la producción ejecutiva de Voletta Wallace -madre de Biggie- y Sean Combs -Puff Daddy- para Netflix, su estreno está fijado para el 1 de marzo. Tanto Wallace como Combs fueron fundamentales para contar con material de archivo para el filme documental.

“La broma corriente sobre los documentales es a menudo cuánto tardan en realizarse. Esta película estuvo a la altura de todos esos estereotipos, y nos llevó cuatro años desarrollarla y hacerla”, dijo el director, Emmett Malloy, en un comunicado para Rolling Stone.

“Esos años estuvimos inmersos en Brooklyn en los años 70 hasta los 90. Es fácil ver cuánto ha cambiado Brooklyn desde que Christopher Wallace era un niño, pero también está claro que muchas cosas sobre ser un joven negro en este país no han cambiado”, añadió.

EL LEGADO DE THE NOTORIOUS B.I.G

Wayne Barrow, ex mánager de The Notorious B.I.G. y actual administrador de bienes raíces, también fue productor de la película. “Mama Wallace y yo tuvimos una conversación sobre la creación del primer documental autorizado sobre la vida de B.I.G y la idea inicial fue contar la historia desde la perspectiva de sus fans a nivel mundial y cómo se inspiraron en él y su música”, dijo Barrow.

Si bien la historia de Christopher George Latore Wallace -nombre verdadero del rapero-, también conocido como Biggie Smalls, ha sido contada varias veces, pero con este material, profundizarán “sus influencias en su vida de joven que inspiraron su creatividad, su capacidad para estimular y evocar emociones con su juego de palabras visualmente estimulante, que fluía de una manera auténtica y convincente”, añadió.

En noviembre del 2020, The Notorious B.I.G fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y cerca a su cumpleaños, Netflix dijo que ofrecerán: “una nueva mirada a uno de los más grandes. (...) Es una interpretación íntima de un hombre cuyo rápido ascenso y trágico final ha estado en el centro de la tradición del rap durante más de veinte años”, expresó la empresa.

