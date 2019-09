Kim Kardashian revela que apareció en un videoclip del fallecido rapero, Tupac. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram

Kim Kardashian es posiblemente una de las influencers y empresarias más importantes del mundo. No solo suele llevar lo último de las casas de moda más influyentes, sino que ha creado un imperio en el mundo de la belleza con su marca de cosméticos KKW Beauty.

Con cuatro hijos y un sólido matrimonio con el rapero Kanye West, Kim no deja de sorprender a sus fanáticos cada temporada del reality "Keeping Up With The Kardashians", así como sus revelaciones cuando es invitada a diversos programas.

Esta vez, la empresaria ha revelado que participó del video del fallecido rapero Tupac Amaru Shakur, también conocido como 2Pac, en declaraciones a un podcast con Jonathan Cheban, quien le pidió que revele algún secreto.

“Cuando tenía 14 años, estaba en un video de Tupac. Era como 1994”, contó la famosa modelo, y luego reveló que nadie sabía que eso había sucedido.

"No. Nadie lo sabría. Así que, antes que nada, mentimos y dijimos que probablemente teníamos 18 años. Definitivamente dije que tenía 18 años”, reveló la exitosa empresaria y explicó que la hija del cantante Rod Stewart, Kimberly Stewart, la acompañó en su aventura.

“ALL ABOUT YOU”

La dueña de la marca de fajas “Skims” ha revelado la travesura que cometió con solo 14 años. El resultado final, sin embargo, no ha sido visto por la modelo. “Estábamos caminando por la pista, como si fuéramos modelos caminando por una pista. No era como si estuviéramos en bikini, en la piscina o algo así. Literalmente estábamos caminando por una pista, y éramos Kim Stewart, Kourtney, yo y tal vez uno o dos de nuestros amigos”, contó Kim.

El videoclip del que habla la famosa celebrity pertenece al sencillo “All Bout U”, que forma parte del álbum “All eyez on me”, lanzado por Tupac en 1996. Kardashian sería la joven que aparece en los minutos 3:05, 3:27 y 4:22.