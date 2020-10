"Bob Esponja: Al rescate" ya tiene fecha de estreno en Netflix | Fuente: Instagram

La especie marina más querida ya tiene fecha de estreno en Netflix. Junto al tráiler oficial de "Bob Esponja: Al rescate", la plataforma anunció que la cinta estará en su catálogo desde el 5 de noviembre.

En el tráiler, se devela la trama del filme animado. Bob Esponja, junto a su amigo inseparable Patricio Estrella, rescatará a su querida mascota Gary.

"Oh, no, secuestraron a la mascota de Bob Esponja, Gary!, pero no te preocupes que con ayuda de Patricio irá a buscarlo en esta historia llena de aventuras, cameos inesperados, amistad y muchas risas", se lee en un post de Netflix.

Como se recuerda, Paramount y Nickelodeon suspendieron el estreno en los cines de la película animada "Bob Esponja: Al rescate" debido a la pandemia.

"AGUA"

El cantante colombiano J Balvin, junto a Tainy, ha sido el encargado del tema principal de la nueva película de Bob Esponja: "Agua".

Este es el primer sencillo de la banda sonora de "The Spongebob Movie: Sponge on the run", producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16.

La canción fusiona la voz de los personajes principales de la cinta con la del colombiano J Balvin e inyecta el sonido del dembow, característico del reguetón, al universo de Spongebob o Bob esponja, como se ha traducido su nombre al español.



