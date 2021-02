"Buscando a Frida": Guty Carrera forma parte del elenco de la popular serie mexicana de Netflix. | Fuente: Instagram

La serie de suspenso y drama policiaco “Buscando a Frida” llegó a Netflix de la mano de Telemundo. Esta producción mexicana ha tenido buena aceptación del público y ahora está en los ojos de los peruanos ya que el modelo Guty Carrera forma parte del elenco.

En los recientes capítulos de esta versión azteca -ya que la original es chilena que lleva por nombre “¿Dónde está Elisa?”- aparece el artista peruano que interpretará a Radamés, un barman que se involucrará con la protagonista:

“Llegué a México en 2017 contratado para modelar. Han sido tres años de mucho trabajo. Cada oportunidad es un logro y vamos sumando para seguir adelante. Estoy muy contento con ‘Buscando a Frida’ por la enorme difusión mundial”, confesó al diario Trome.

Además, con este paso internacional en la actuación, Guty Carrera espera que esto le abra las puertas más adelante: “México es ahora mi base de trabajo, pero estoy abierto a moverme si se trata de una buena oportunidad para crecer profesionalmente”, sostuvo.

"EL VALOR DE LA VERDAD" DE GUTY CARRERA

Guty Carrera dejó que hablar luego de visitar por segunda vez “El valor de la verdad” en enero del 2020. Tras pasar por la prueba del polígrafo, el exchico reality contestó más de 20 interrogantes, la vigésima, precisamente, sobre si había pensado en suicidarse.

Carrera contestó afirmativamente y lloró al recordar el contexto que motivó esta tentación. “Yo, para cuando las cosas empezaron, cuando hubo todo este señalamiento, yo me mudé de la casa donde vivíamos, a un edificio en el piso 19, a vivir solo. Y tenía un balcón que daba directo a la Vía Expresa. Era muy fácil ver hacia abajo”, señaló.

Para el popular ‘Potro’, era tal la “desolación” que vivía entonces, que sentía que su vida “había terminado”. Además, indicó que sus amigos le pedían que no prendiera la televisión para ver las noticias. “No salí a la calle por tres meses. Estuve encerrado mirando al vacío. Era producto de la desesperación que tenía de saber que me había quedado sin trabajo, de ver todo este movimiento que me acusaba de ser un agresor, y miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no acabo con esto? Es fácil, solo me tiro’”, expresó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.