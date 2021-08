Netflix renueva "Cobra Kai" por una quinta temporada. | Fuente: Netflix

Netflix se adelanta y renueva “Cobra Kai” por una temporada 5. Meses antes del lanzamiento de la cuarta entrega de episodios, fijada para diciembre, la plataforma digital avizora el futuro éxito de la serie y alista una continuación de la historia protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka.

Según un reporte de Deadline, la ficción televisiva basada en la franquicia “Karate Kid” tendrá una quinta temporada en servicio streaming. Cabe recordar que, la cuarta parte se estrenará en diciembre de este año y su filmación está programada para el próximo otoño en Atlanta, Estados Unidos.

“Cobra Kai” es una secuela directa de “Karate Kid”. La historia se sitúa 34 años después de los eventos del torneo de karate “All Valley” de 1984, Johnny Lawrence (William Zabka) busca la redención al abrir un dojo Cobra Kai, reavivando su rivalidad con el exitoso Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Rostros conocidos y nuevos personajes forman parte de la trama.

"Cobra Kai" tendrá quinta temporada en Netflix. | Fuente: Netflix

‘Cobra Kai’ Temporada 4 en Netflix

La cuarta temporada de “Cobra Kai” llegará a fines de este año por Netflix y la plataforma ha ido soltando información sobre lo que se verá esta vez. En el nuevo avance que mostró esta serie que trajo de regreso a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, contará con un villano que marcó la historia de los personajes principales.

¿Recuerdas a Terry Silver, uno de los sensei de LaRusso en “Karate Kid 3”? El papel interpretado por el actor Thomas Ian Griffith volverá inesperadamente en la continuación.

“Si un hombre no puede parase, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se le escucha decir al personaje en el teaser de “Cobra Kai 4”.

Mira aquí el teaser de ‘Cobra Kai’:

Reparto de ‘Cobra Kai’

El reparto de “Cobra Kai” está conformado por Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Martin Kove, entre otros. La actriz Elisabeth Shue, quien dio vida a Alli Mills en la película original, estuvo de vuelta en la tercera temporada.

