La quinta temporada de "La casa de papel", dividida en dos partes, está a punto de estrenar la primera en Netflix el 3 de septiembre. Con su regreso a la pantalla chica, los ladrones más populares del servicio de streaming cerrarán algunas historias al mismo tiempo que atraviesan nuevas aventuras.

Por supuesto, hay novedades. Entre ellas, los nuevos personajes que, como se pudo ver en el tráiler oficial de la serie, se incorporan en esta entrega. Y también hay regresos que pueden inferirse de la continuidad de las tramas que dejó la cuarta temporada.

Así, se sabe que en la quinta entrega de "La casa de papel" volverán Lisboa (Itziar Ituño), Helsinki (Darko Peric), Tokio (Ursula Corberó), El Profesor (Álvaro Morte), Manila (Belén Cuesta), Estocolmo (Esther Acebo), Marsella (Luka Peros), Antoñanzas (Antonio Romero), Bogotá (Hovik Keuchkerian).

También Denver (Jaime Lorente), Palermo (Rodrigo de la Serna), Arturito (Enrique Arce), Río (Miguel Herrán), el Coronel Tamayo (Fernando Cayo) y Alicia Sierra (Najwa Nimri). Y sin duda aparecerá Berlín en algunos flashbacks, como dejó entrever el actor Pedro Alonso en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar, por otro lado, que "La casa de papel" suele recuperar a personajes fallecidos en temporadas pasadas cuando es necesario realizar una escena retrospectiva. ¿Los televidentes volverán a ver a Moscú y Oslo? ¿Aparecerá Nairobi? Las expectativas todavía se mantienen.

Los nuevos personajes de "La casa de papel"

Al mismo tiempo que se dio noticia del inicio del rodaje de la quinta temporada de "La casa de papel" se dio otra sorpresa: la incorporación de Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) y Patrick Criado (Antidisturbios) como los nuevos jales de la ficción de Netflix.

El primero interpreterá al fallecido novio de Tokio, mientras el segundo al hijo de Berlín. Como se recuerda, en el primer episodio de la primera temporada, el personaje interpretado por Pedro Alonso ya adelantaba lo que significaba tener un hijo.

Se trataba de Rafael, actualmente de 31 años, ingeniero informático del MIT de Massachusetts que tiene un objetivo claro: no ser como su padre.

Miguel Ángel Silvestre, por otro lado, da vida a René, el hombre junto a quien Tokio se inició como ladrona profesional. Aquel de quien dijo alguna vez: "Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”.

Por último, otro rostro nuevo en "La casa de papel" será Sagasta, interpretado por José Manuel Seda, quien es un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español.

La segunda parte de la serie llegará a Netflix el 3 de diciembre.

