"El mundo oculto de Sabrina" llegará a su fin con la cuarta temporada. | Fuente: Netflix

¡Sabrina Spellman regresa por última vez! Netflix lanzó el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de “El mundo oculto de Sabrina”, cuya historia inició en el 2018. Finalmente, la famosa bruja adolescente dará fin a sus espeluznantes aventuras en la ficción basada en los cómics del mismo nombre.

Tras anunciar que la serie llegaría a su fin, la plataforma digital reveló el adelanto completo de lo que veremos en la última temporada con el protagónico de Kiernan Shipka. Todo empieza con el cumpleaños de Sabrina, quien está acompañada de su familia y mejores amigos en esta celebración.

De pronto, la reunión es interrumpida por un grupo de espíritus malévolos que llegan al pueblo Greendale, el escenario principal de “El mundo oculto de Sabrina”. Así es como la joven bruja tendrá que volver a tomar decisiones difíciles para salvar a los que ama sin involucrarse demasiado con el lado oscuro, aunque recurrirá a la otra Sabrina Morningstar que vive con Satán en el Infierno.

“En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, The Eldritch Terrors descenderán sobre Greendale. El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos)”, se lee en la descripción de Netflix sobre la temporada final de la exitosa serie.

Según describe el servicio streaming, en los últimos episodios de “El mundo oculto de Sabrina” conoceremos el Abismo: “Todos conduciendo a… The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza lentamente a ganarse el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?”.

FECHA DE ESTRENO

La cuarta y última temporada de “El mundo oculto de Sabrina” llegará el próximo 31 de diciembre en Netflix.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.