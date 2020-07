Joey King habló sobre una posibilidad de hacer la tercera parte de "El Stand de los Besos". | Fuente: Netflix

La segunda parte de “El Stand de los Besos” o “The Kissing Both” se estrenó este 24 de julio y debido a la popularidad que ha ganado en Netflix, se tejió la posibilidad de que habría una tercera parte.

Ante estos rumores, Joey King, actriz que interpreta a Elle, dejó entrever que si el elenco está dispuesto a hacer una continuación: “Bueno, el cast y yo hemos estado hablando y queremos tanto esta historia que no tendríamos ningún problema con regresar a una parte 3”, comentó en una entrevista por redes sociales.

Por otro lado, habló sobre la gran acogida que ha tenido en Netflix y se mostró sorprendida por ello: “La cantidad que explotó fue una sorpresa. El hecho de que a los fanáticos les encantó tanto que pudimos obtener una segunda película es increíble", aseguró King.

Además, comentó que se sintió sorprendida de que muchos fanáticos la reconocían en la calle: “Fue una locura porque la gente venía a mí y me decía: '¿Oh, eres de The Kissing Booth?', Y decían: '¡Vi esta película siete o nueve veces!' Increíble cuántas veces la gente lo vio. No esperaba eso en absoluto”, dijo emocionada.

A pesar de que la primera parte de “El Stand de los Besos” fue un éxito, Joey King sintió presión por que la segunda entrega sea igual de impresionante:

“Volviendo a hacer la segunda, no voy a mentir, definitivamente hubo esa presión de asegurarme de que fuera tan buena como la primera. Y puedo decir con confianza que esta es mejor que la primera, que no es el caso muchas veces para las secuelas", comentó.

Además, espera que, si hay una tercera entrega en Netflix, se daría gracias a la ayuda de sus fanáticos: “Estamos confiando en que los fanáticos nos ayuden. Básicamente, ellos son la razón por la que hemos regresado. Si aman la historia, denle su apoyo en el servicio. Cruzaremos los dedos para volver”, finalizó.