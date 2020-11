Netflix renueva "Emily en París" para una segunda temporada. | Fuente: Netflix

“Emily en París” tendrá una segunda temporada, así lo confirmó Netflix a través de sus canales oficiales en las redes sociales y la gran noticia fue compartida por su protagonista Lily Collins. La comedia romántica sobre una joven estadounidense en la ciudad parisina cautivó a los espectadores el pasado septiembre.

Tras una renovación, la plataforma digital reveló que Lily Collins y el elenco de la serie volverán para nuevos episodios. Con una vida en París, centro de la moda y el amor, Emily tendrá que continuar trabajando para hacerse un lugar entre los franceses, quienes no son demasiado buenos con ella.

Con un video, donde los actores de “Emily en París” repiten la palabra “Deux”, el servicio Netflix aseguró que tendrá una nueva temporada. Por otro lado, la actriz británica publicó una divertida carta de Savoir dirigida a The Gilbert Group, que son las empresas empleadoras de la protagonista en París y Estados Unidos.

“¡Lo sentimos mucho! Escribimos para informarles que Emily Cooper tendrá que permanecer en París”, se puede leer en la imagen. Es decir, no tendrá una bienvenida a su país por el momento y tendrá que quedarse rodeada de todas las maravillas que ha mostrado la ficción televisiva sobre la tan llamada Ciudad de la Luz.

En ese sentido, Lily Collins envió este mensaje a sus fanáticos: “Estoy perdiendo la cabeza y más allá de emocionada de anunciar que ‘Emily en París’ regresará para una segunda temporada. Gracias a todos por el amor y apoyo, espero que estén tan emocionados como nosotros”.

EL RECHAZO EN FRANCIA

A pesar de su popularidad en el mundo, “Emily en París” fue duramente criticada en Francia. De acuerdo a reseñas de la prensa en dicho país, la serie de Netflix estereotipa a los ciudadanos parisinos y se basa en clichés para plasmarlos en el entorno de Emily, quien es la estadounidense que se introduce en esta nueva cultura.

En The Hollywood Reporter, recogieron algunas de las duras críticas que hicieron los medios franceses contra la producción creada por Darren Star ("Sex and The City"). Para muchos de los espectadores capitalinos, “la orgullosa ignorancia cultural” se burla y desestima el énfasis de los estereotipos que recibe su gente.

