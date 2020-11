Lily Collins revela que sufrió trastornos alimenticios en la adolescencia. | Fuente: Instagram | Lily Collins

Lily Collins, protagonista de la comedia de Netflix “Emily en Paris”, confesó que su vida de adolescente no fue fácil. La hija del cantante Phil Collins sufrió una serie de trastornos alimenticios que pudo superar con apoyo.

En su autobiografía “Sin filtros: sin vergüenza ni arrepentimientos, solo yo”, se refirió abiertamente sobre sus problemas familiares y alimenticios con los que batalló a los 16 años, cuando se agravó su salud.

“Consideraba que hablar de mi lucha contra un desorden alimenticio podría ensombrecer mis logros como actriz, pero también sabía que era algo que tenía que hacer para seguir avanzando como ser humano. Necesitaba dejarlo salir”, aseguró Lily Collins.

Por otro lado, manifestó que ha tratado de hablar de su experiencia abiertamente, pero consideró que aún es un tema tabú en muchas mujeres. “Siempre he admirado a las personas honestas y con las que te puedes identificar. Haber sufrido un trastorno alimenticio no me define, no me avergüenzo de mi pasado”, subrayó.

Hace tres años, la artista protagonizó la película “Hasta el hueso” -disponible en Neflix- donde interpretó a una joven con anorexia. Ella aseguró que su experiencia le ayudó a rodar el filme ya que sabía cómo se sentía su personaje.

Así como luchó su personaje, Lily Collins espera que más personas puedan pedir ayuda ya que, si no se trata a tiempo, puede ser perjudicial para la salud.

"EMILY EN PARÍS"

El romanticismo de París, la magia de sus calles, el sabor de sus restaurantes, la belleza de su moda. Todo eso luce como un personaje más en "Emily en París", pero su protagonista aseguró que la comedia de Netflix ofrece también una mirada a los desafíos de la madurez.

"Emily se encuentra en situaciones que nunca ha estado y que no espera necesariamente, pero creo que mucho de lo que nos define como humanos es cómo reaccionamos a esas experiencias inesperadas", explicó.

"Gran parte de la serie creo que va del autoestima, del crecimiento personal y de encontrarte a ti misma así que fue muy divertido interpretar a una mujer joven que pasa por eso mientras yo también sigo teniendo momentos así en los que aprendo sobre mí misma", añadió.

Lily Collins estrenó, en octubre, la nueva comedia romántica de Netflix tras anunciar, a fines de setiembre, que se ha comprometido con el director Charlie McDowell.