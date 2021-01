“Escena de crimen: desaparición en el hotel Cecil” (‘Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel’) tendrá cuatro capítulos en Netflix. | Fuente: Composición

Netflix volverá a sorprender a sus fanáticos con una nueva serie documental donde contará un crimen que no necesariamente son resueltos por investigadores. Este es el caso de Elisa Lam, una turista que conmovió a toda la población estadounidense luego de que desapareciera de manera extraña.

“Escena de crimen: desaparición en el hotel Cecil” (‘Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel’) tendrá cuatro capítulos y nos narrará lo ocurrido en este famoso hotel de Los Ángeles, donde, en febrero del 2013, la joven estudiante de 21 años desapareció durante dos semanas hasta que su cuerpo fue encontrado en un tanque de agua del mismo edificio.

El caso se volvió viral ya que en internet se publicó un vídeo en el que Elisa Lam aparece en el ascensor y se comporta de una manera inexplicable, tanto así, que los expertos creen que se trata de un problema psicológico y, al no encontrar respuesta, tuvieron la sensación de que se trataría de un evento paranormal.

Joe Berlinger, responsable de otros documentales imprescindibles como “Las cintas de Ted Bundy” y “Paraíso perdido: los asesinatos de los niños de Robin Hood Hill”, revela que se sintió atraído por esta historia, ya que tiene un inicio, pero no un fin.

“Como documentalista especializado en crímenes reales, quedé fascinado en 2013 cuando el video del ascensor de Elisa Lam se volvió viral y legiones de detectives aficionados usaron internet para tratar de resolver el misterio de lo que le sucedió”, comentó el director.

Trabajando de la mano con el periodista Josh Dean -que también es productor del proyecto-, aseguró que se dieron cuenta de unos detalles desde otra perspectiva, no solo de la desaparición:

“Nos dimos cuenta de que había una oportunidad para hacer algo diferente contando no solo la historia de la desaparición de Elisa, sino creando una serie que explora el papel de una ubicación en particular para alentar o incitar al crimen, o la percepción del mismo”, sostuvo.

“Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel” contará con cuatro episodios en su primera temporada y se estrenará el próximo 10 de febrero en Netflix, mes en el que se cumplen ocho años desde que sucedió este insólito hecho.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.