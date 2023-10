Primera parte del final de 'The Crown' y más: Netflix y sus estrenos para noviembre de 2023

Como cada mes, Netflix renueva su catálogo para noviembre de 2023, con más series, películas y documentales. Nuevas temporadas marcan los estrenos, como la primera parte del final de The Crown que termina en la temporada 6, además de El juego del calamar: el desafío, un reality show basado en el exitoso drama coreano protagonizado por Seong Gi Hun.

Por otro lado, en cuanto a documentales, destaca Higuita: El camino del Escorpión donde narrará el ascenso del famoso arquero colombiano como su paso por las canchas hasta su amistad con el narcotraficante Pablo Escobar.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Netflix para noviembre.

Series

1 de noviembre

Misterios de la fe

Hasta que el asesinato nos separe: Soering vs. Haysom

2 de noviembre

La luz que no puedes ver

Onimusha

Academia Unicornio

La chica de los cigarrillos

3 de noviembre

Una dosis diaria de sol

Ferry: La serie

El sastre

Sunset: La milla de oro

Samurái de ojos azules

8 de octubre

Robbie Williams

Llamas Gemelas: Cómo apagar el fuego

El caso Bettencourt: El escándalo de la mujer más rica del mundo

9 de noviembre

Akuma Kun

10 de noviembre

Sálvese quien pueda

Amor, aquí y ahora

14 de noviembre

Suburræterna

Cómo se convirtieron en capos de la mafia

El ADN del delito

15 de noviembre

Respuestas

16 de noviembre

The Crown (temporada final - parte 1)

17 de noviembre

Scott Pilgrim da el salto

Calle CoComelon

Ojitos de Huevo

Sagrada familia

18 de noviembre

Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984

22 de noviembre

Cómo la cocina afroamericana transformó Estados Unido

El juego del calamar: El desafío

23 de noviembre

Mi daimon

My Little Pony: Deja tu marca

24 de noviembre

Una familia normal

El reemplazo del chef Chico

Olóládé

27 de noviembre

¡Corre, perro, corre!

28 de noviembre

Onmyoji

Romance a lo k-drama

30 de noviembre

Hechos polvo

Películas y documentales

1 de noviembre

Ladronas

Encierro

Temporada de huracanes

Nuovo Olimpo

2 de noviembre

Higuita: El camino del Escorpión

3 de noviembre

Sly

NYAD

8 de noviembre

La familia Claus 3

Cyberbunker: Un portal alemán a la dark web

10 de noviembre

El asesino

16 de noviembre

In Love and Deep Water

Mejor Navidad, ¡imposible!

17 de noviembre

Believer 2

Nuevos ricos

Los reyes de Queenstown

Los padres

20 de noviembre

Stamped from the Beginning

21 de noviembre

Leo

22 de noviembre

No voy a pedirle a nadie que me crea

Crime Diaries: The Celebrity Stylist

24 de noviembre

Last Call for Istanbul

Doi Boy

Elena Knows

Unión inestable

29 de noviembre

American Symphony

30 de noviembre

Hard Days

Familia revuelta

The Bad Guys: A Very Bad Holiday





Especiales

7 de noviembre

The Improv: 60 and Still Standing

14 de noviembre

The Netflix Cup

15 de noviembre

Matt Rife: Natural Selection

28 de noviembre

Verified Stand-Up