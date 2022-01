Greeicy Rendón regresa a la actuación con la serie "Ritmo salvaje". | Fuente: Universal Music Group

La artista colombiana Greeicy Rendón vuelve a la actuación con la serie "Ritmo salvaje", nuevo título de la plataforma de 'streaming' Netflix que este martes anunció su fecha de estreno a través de un video dirigido por Simón Brand.

Junto con la pareja de Mike Bahía, también forman parte del elenco Paulina Dávila, Martina la Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Angela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago, Kevin Bury, y Andrés Juan Hernández, entre otros.

En un comunicado de prensa, Greeicy señaló: "Será una serie que les va a gustar mucho, fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejo muy bonitos recuerdos".

"Ritmo salvaje" estará disponible en Netflix a partir del 2 de marzo.

¿De qué trata "Ritmo salvaje"?

"Ritmo salvaje" cuenta la historia de dos grupos de jóvenes de mundos opuestos que recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile. Así descubren que su sueño por triunfar con esta pasión no es solo una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

Al ritmo de reggaetón y con las auténticas voces de Dawer x Damper, el dúo de hermanos colombianos, "Ritmo salvaje" es una historia cargada de baile y drama dirigida por Simón Brand, Rafa Martínez y Andrés Beltrán.

Detrás de estas performances, en las que sobresale Greeicy, se encuentra un entrenamiento arduo de entre tres y cuatro horas diarias, llevado a cabo por los intérpretes, según pudo verse en un videoclip que Netflix compartió a través de sus redes sociales.

"Es una serie que está mostrando la pasión por el arte, por el baile, por la danza. Yo muevo las caderas, pero aprenderme una coreografía profesional, que sea un personaje que baile, eso va a tomar mucho tiempo", señaló la también cantante en dicho material.

Greeicy Rendón, su etapa de actriz

Más conocida solo por su nombre, Greeicy inició su carrera en la televisión como participante del 'reality' Factor Xs. Su paso por este programa la ayudó a dar el salto hacia la actuación, llegando a conseguir su primer papel en la telenovela "Cuando salga el sol", en 2009.

Con paso firme, la artista de 29 años seguiría asumiendo otros roles en los años siguientes, en producciones como "Correo de inocentes", "¿Dónde está Elisa?", "Los años maravillosos", "La prepago" y "Chica vampiro".

Este último título significó todo un éxito en la carrera actoral de Greeicy, pues fue retransmitido en distintos países de Latinoamérica, e incluso a través de canales de cable como Nickelodeon y Disney Channel.

La última producción en la que participó fue "Venganza", ya que en 2017 potenció su faceta de cantante. Recientemente, Rendón anunció su embarazo, fruto de su relación con su prometido Mike Bahía, y también estrenó su sencillo "Te creí", con la colaboración de Cultura Profética.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.