Itziar Ituño tiene una relación muy cercana con la Amazonía. Desde el año 2002 visita anualmente Iquitos para compartir con los nativos indígenas. Además de actriz y ser reconocida en todo el mundo como la Inspectora Murillo en "La casa de papel" de Netflix, es activista, socióloga y se compromete con causas sociales en todo el mundo.

"El daño a la Amazonía nos afecta a todos a nivel mundial, debemos tomar medidas porque es escandaloso lo que pasa ahí. Me implico, no como artista, sino como persona, porque hay cosas de las que no te puedes callar porque te revuelven las tripas", dijo a RPP Noticias.





Itziar llegó a Perú con su banda Ingot para presentar la canción "Wararu" ─cantada en idioma euskera (su lengua natal) pero con una parte interpretada en kukama (lengua indígena amazónica)─ en un foro sobre contaminación en ríos indígenas organizada por la OXFAM. Además, realizará un show este jueves 6 de diciembre.

"Los pueblos chiquitos debemos unirnos para luchar contra los grandes tiburones, usando la estrategia de la piraña. El paradigma que gobierna es el dinero, es lo que está en el centro y mueve todo a nivel social. Hasta que eso no cambie y esté el ser humano, su entorno, la naturaleza en el centro del paradigma, no van a cambiar las cosas", comentó.

SOBRE LA CASA DE PAPEL

Sobre la grabación de la tercera temporada de "La casa de papel" ─que inició en julio de este año─, Itziar aclaró que tiene prohibido declarar lo que sea acerca de la producción. Aunque cuando le consultamos si había terminado el rodaje y estaba de vacaciones, asintió pero con una señal de silencio.

La serie cerró una año de éxitos, luego de obtener el premio Emmy Internacional como Mejor Drama, convirtiéndose en la primera serie española en lograr el título de esta categoría en la mencionada premiación.

“La casa de papel” ya se prepara para el estreno de la tercera temporada, que llegará a Netflix en el 2019 y que contará con la participación de Pedro Alonso, intérprete de Berlín.