Después de haber visto la primera parte de la quinta temporada de “La casa de papel”, Netflix ha lanzado el primer tráiler de la serie que llegará a su fin. El próximo 3 de diciembre conoceremos el cierre de esta historia que ha atrapado a más de uno.

En este avance, se escucha a Tokio siendo por última vez la narradora y hace una especie de recordatorio de todas las bajas que ha tenido ‘La resistencia’ empezando por el Profesor, interpretado por Álvaro Morte.

Además, habla sobre el arte japonés del kintsugi, que es una técnica que sirve para reparar los objetos rotos con oro y se ve a una persona que está uniendo una máscara de Dalí con cuidado.

Este adelanto de “La casa de papel” promete darle un fin merecedor y bastante emotivo, sin embargo, parece que los de ‘La resistencia’ no han sido vencidos aún.

"Voy a extrañar a Tokio"

Pese a haber rodado las últimas escenas en la piel de Silene Oliveira, Úrsula Corberó no está preparada para decir adiós a su Tokio. Con la mano en el pecho, sobre su corazón, señala dónde va a quedarse la narradora de “La casa de papel”, hasta que esté lista para dejarla ir, si es que algún día lo está.

El viernes 3 de setiembre se estrenó en Netflix la primera parte de la última temporada de la serie que le ha cambiado la vida, tanto a ella como al resto de los actores del mono rojo y la máscara de Dalí. O quizás especialmente a ella, que acaba de estrenar en Hollywood su primera película (“Snake Eyes: G.I. Joe Origins”) y que en la época prepandémica no paraba de hacer maletas.

"Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije, 'no estoy capacitada para despedirme de Tokio'. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dice tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos", dijo a EFE.

Si bien se especuló un spin-off sobre su personaje, Úrsula Corberó no se cierra a que eso pase: "Quién sabe, quién sabe", sostuvo.

