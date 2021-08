Netflix estrenará "Distancia de rescate", la nueva película de la directora peruana Claudia Llosa. | Fuente: Netflix

“Distancia de rescate”, la nueva película de la directora Claudia Llosa (nominada al Oscar por “La teta asustada”), basada en la novela homónima de la argentina Samanta Schweblin, llegará a Netflix en octubre de este año. Se trata de la sexta producción cinematográfica de la cineasta peruana.

Ambientada en una tranquila comunidad rural en Argentina, la historia de “Distancia de rescate” explora los miedos que rodean a la maternidad, desde los ojos de las protagonistas Amanda (María Valverde) y Carola (Dolores Fonzi).

Antes de su estreno en Netflix, la nueva cinta de Claudia Llosa tendrá su estreno mundial el próximo septiembre en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde forma parte de la sección oficial.

Además, en el marco del Festival de Cine de Lima 2021, Claudia Llosa y Samanta Schweblin, quienes coescribieron el guion, estarán conversando el jueves 26 de agosto sobre el proceso creativo y la adaptación cinematográfica de la trama, a través de la cuenta oficial de Facebook del festival a las 8:00 p.m. (hora Lima).

Este es el primer vistazo de la película ‘Distancia de rescate’, dirigida por la directora peruana nominada al Oscar, Claudia Llosa. 🇵🇪 Una historia que explora los miedos de la maternidad, basada en la aclamada novela homónima de Samanta Schweblin. pic.twitter.com/PFsO7T8Fwc — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 21, 2021

“Distancia de rescate”, de Claudia Llosa, en Netflix

“Distancia de rescate” se centra en una mujer que agoniza lejos de casa. Un niño la acompaña a su lado. Ella no es su madre, él no es su hijo. Mientras su tiempo se agota, cuentan una historia inquietante de almas rotas, peligros invisibles, y el poder del amor de una madre por su hijo. La trama se basa en la aclamada novela homónima de Samanta Schweblin.

Está dirigida por la peruana Claudia Llosa, escrita también por ella junto a la autora Samanta Schweblin. Producida por Mark Johnson y Tom Williams (Gran Via Productions), Claudia Llosa (Paradise Falls) y coproducida por Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Miguel Morales, José María Morales. Estará disponible a nivel internacional en Netflix.

El elenco de la película “Distancia de rescate” está conformado por María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Emilio Vodanovich, Guillermina Sorribes, Marcelo Michinaux, Cristina Banegas.

