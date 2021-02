"Madre solo hay dos": Conoce a la actriz mexicana que mintió para formar parte de la serie de Netflix. | Fuente: Netflix

Oka Giner es una de las actrices mexicanas que participa en la serie “Madre solo hay dos” y para llegar a formar parte del elenco, la artista reveló que tuvo que mentir para ingresar y aseguró que esto le ocasionó bochornos, además, de que también tuvo consecuencias que no imaginó.

Como se vio, Giner interpretó a Elena, quien, al comienzo de la historia, fue la novia de Mariana (Paulina Goto) y después de volvió su socia. Sin embargo, omitió un detalle importante para su personaje: dijo que sabía cantar, cosa que no era cierta.

“Desde que hice el casting de Elena, yo no sabía que iba a cantar, y me dijeron: ‘oye Oka, si cantas, ¿verdad?’ Y yo colapsé”, confesó en una entrevista para Netflix: “Siempre me enseñaron: ‘Tú miente, sabes hacer de todo y ya en el set aprenderás’. De verdad, nunca pasó”.

Elena, su personaje, era la vocalista de un grupo musical que incluso, en “Madre solo hay dos”, Mariana asiste a una de sus presentaciones. Esta escena fue muy incómoda para Oka ya que no tenía dotes para el canto.

Así que para que no se notara, la productora hizo un truco para que se viera que cantara: “Siempre me dijeron: ‘Oka, no te preocupes te van a doblar’, pero aun sabiéndolo era una cosa que yo no podía”, confesó la actriz. Si bien la mexicana les adelantó a las integrantes del grupo sobre su situación, ellas se sorprendieron al escucharla:

“Me mandaron a un estudio de grabación profesional, porque las niñas de la banda de Elena son una banda profesional que existe en la vida y que son buenísimas”, compartió. “Llegué y les dije: ‘vamos a ensayar la canción y todo, pero canto muy mal’ y me decían: ‘sí, no te preocupes’. Cuando empecé a cantar, la cara de desencajadas de todas era como de: ‘esto no puede ser posible’”, contó entre risas.

No obstante, no acabó ahí. Oka se congeló cuando comenzaron a rodar la escena: “Estábamos filmando por la Condesa en un club super increíble con unas luces padrísimas y yo con mi banda. Me dijeron acción y no podía; había una cosa que me bloqueó horrible, a pesar de que sabía que no iba a ser mi voz. No podía ni bailar, agarrar el micrófono; me sentía tiesa”, reveló Giner. Para la actriz fue todo un reto, sin embargo, lograron sacar adelante el capítulo y, por ende, la serie "Madre solo hay dos".

