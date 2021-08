"Maya y los tres": Netflix lanza el primer teaser de la serie inspirada en la cultura inca, maya y azteca. | Fuente: Netflix

La aventura de “Maya y los tres” contará con nueve capítulos donde el elenco de voces que incluye a la actriz peruana-norteamericana Isabela Merced, los mexicanos Diego Luna, Gael García Bernal, Kate del Castillo, entre otros.

La serie promete ser un viaje a través de un mundo fantástico, donde la magia, la valentía y la rebeldía solo son algunas de las características de esta serie cuya animación rinde un gran homenaje a lo hermoso de las culturas americanas ancestrales.

A poco de estrenarse, Netflix lanzó el teaser de “Maya y los tres” que también está inspirada en la cultura inca, maya y azteca.

Así se inspiró para crear "Maya y los tres"

En el marco del festival Chilemonos, el creador mexicano Jorge R. Gutiérrez, en compañía de la consultora creativa y diseñadora de personas Sandra Equihua, compartieron detalles en exclusiva de esta producción inspirada en la riqueza de las culturas mesoamericanas:

“Me di cuenta como creador y como hombre de que en la mayoría de las historias los protagonistas habían sido hombres. ¿Qué mejor momento y lugar para cambiar eso, y poner énfasis en una héroe femenina? Como creador me puse a ver a las mujeres guerreras que me han tocado en mi vida, cómo lucharon y cómo se enfrentaron con mil dioses malos y triunfaron: mi esposa, que es mi musa, mi mamá y mi hermana. Les quise dedicar algo, hacer una carta de amor a las mujeres mexicanas y latinas”, dijo sobre "Maya y los tres".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.