“El Señor de los Cielos”: ¿Aurelio Casillas regresa para la temporada 8? | Fuente: Instagram | Telemundo

Aurelio Casillas murió en al séptima temporada de "El señor de los cielos" luego de que Milton Jiménez, el 'Cabo', vengara la muerte de su hijo y le disparara a quema ropa. Una de las balas ingresa a su cabeza dejándolo en coma durante mucho tiempo.



Tras las intervenciones que se ve en la serie, la doctora Laura, novia de Ismael Casillas, hace lo posible para salvarle la vida, sin embargo, no lo logra ya que entró en paro cardíaco por lo que las reanimaciones son en vano.

Después de la muerte de Aurelio Casillas y de que "El señor de los cielos 7" llegara a su fin en el 2019, se tejió la posibilidad de que Rafael Amaya, actor mexicano que le da vida al narco, regresaría para la octava temporada de la mano de Telemundo. Pero ¿Aurelio Casillas vuelve para "El señor de los cielos 8"? Aquí te lo contamos.

¿Aurelio Casillas regresa de la muerte?

En una entrevista con Telemundo, Rafael Amaya firmó un contrato con la mencionada casa televisora donde el acuerdo permite que siga trabajando en las producciones que tengan que ver con ese canal -en alusión a "El señor de los cielos"- o algo nuevo.

Como el actor estuvo en rehabilitación por drogas y alcohol, razón por la que la producción decidió darle un fin a su personaje en la narcoserie, él confirmó que se está trabajando en la octava temporada, pero no dio detalles ni mucho menos aseguró que seguirá en su papel de Aurelio Casillas:

"Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver qué es lo que pasa”, dijo. Cabe recordar que Amaya interpretó al narco entre el 2013 y el 2019, ¿estarán trabajando en ello actualmente?

¿Qué pasó con Aurelio Casillas en la vida real?

Para darle un sentido a la serie “El señor de los cielos” se cambió algunos nombres sin dejar de lado el parecido con la historia real. Por ese motivo, Rafael Amaya le da vida a Amado Carillo, narcotraficante mexicano que se volvió famoso no solo por la droga sino por que murió al realizarse una cirugía plástica para que no puedan reconocerlo.

Amado Carrillo Fuentes sirvió de inspiración para la narcoserie. Él controlaba el ‘Cártel de Juárez’ y se consideraba el líder de las operaciones en América del Norte, tanto así que recibió el apodo del ‘Rey del oro blanco’ por la coca y durante su época, era muy respetado por los cárteles más representativos del país azteca: Juárez, Golfo, Sinaloa y Tijuana.

¿Quién es el nuevo "Señor de los cielos"?

Después de la muerte de Aurelio Casillas, quien toma la batuta es su medio hermano Amado Casillas, ahí se relaciona con la historia real, pero no con el personaje principal. Su participación en la séptima temporada de “El señor de los cielos” es vital ya que Ismael no puede ser el capo debido a la falta de experiencia, así que le cede el lugar a su tío.

Este papel interpretado por el actor chileno Matías Novoa toma un puesto importante en la producción y así recibió el llamado:

“Fue loco porque yo no me lo esperaba, la verdad. Yo no tenía tampoco en mis planes hacer ‘El señor de los cielos’. Me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘Te necesitamos’. Y yo: ‘¿Qué?’. Y bueno, por cosas de la vida dije que sí, lo pensé obviamente, colgué y dije: ‘¿Qué hago?’. Yo estaba estudiando fuera y no quería regresar ahora, o sea tenía mis planes”, dijo al canal Cinelatino.

Con respecto a la octava temporada, el popular Amado Casillas, el nuevo "Señor de los cielos", comentó que sí estaría interesado en formar parte: “Yo estoy dispuesto [a participar]. Yo tengo muchas ganas de hacerla, no nos han dicho nada, hay otros proyectos antes”, indicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.