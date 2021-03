"Moxie", dirigida por Amy Poehler, aborda temáticas sobre el feminismo moderno y la diversidad. | Fuente: Netflix

“Moxie” es la nueva apuesta juvenil de Netflix que retrata la temática del feminismo en la actualidad: con perspectiva de diversidad étnica y de género. Dirigida por la comediante Amy Poehler, la historia se basa en la novela homónima escrita por Jennifer Mathieu en el 2015.

Vivian (Hadley Robinson), una adolescente de 16 años, empieza a notar las desigualdades que ocurren en su escuela a raíz de diferentes situaciones que afectan a sus compañeras. Inspirada por el pasado rebelde de su madre Lisa (Amy Poehler), inicia una revolución feminista al difundir un fanzine, de forma anónima, entre los estudiantes.

A través de “Moxie”, es posible aprender sobre la desigualdad de género, y cómo se aplica la opresión diferenciadamente en distintos grupos de mujeres, con situaciones del día a día para adolescentes. Pero no se trata de la única producción de Netflix que aborda un tema de este tipo, revisa aquí qué otros títulos puedes ver si te gustó la cinta juvenil:

“Feministas: ¿Qué estaban pensando?”

Una película documental que cuenta la historia del feminismo en sus inicios a través de material fotográfico y testimonios. En los 70, la necesidad de cambio empujó a las mujeres a tener un despertar feminista para iniciar una lucha que permanecería y evolucionaría con el paso de los años.

“Period: End of Sentence”

Las mujeres en un pueblo rural en las afueras de Nueva Delhi, India, se enfrentan al estigma de la menstruación cuando aprenden a fabricar toallas sanitarias de bajo costo y biodegradables. Este documental tiene un acercamiento a la vida de mujeres rodeadas de tabús mientras buscan contribuir la economía de su comunidad hacia el futuro.

“What the F*** is going on?”

A través de entrevistas y testimonios grabados a detalle en este título original de Netflix, se analiza la desigualdad de género que vive España y cómo el movimiento feminista se enfrenta a esta realidad.

“Anne with an E”

Situada a finales del siglo 19, la serie cuenta la historia de Anne, una huérfana de 13 años que es enviada por error a vivir con hermanos mayores a la Isla del Príncipe Eduardo. A su corta edad, se enfrentará a distintos estereotipos de la época y las críticas del pueblo hacia su personalidad libertina. Es una adaptación de la obra clásica de literatura infantil de Lucy Maud Montgomery.

“Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma”

Madam C.J. Walker fue la primera afroamericana en convertirse en millonaria. Su biografía “On Her Own Ground” se convirtió en una inspiración para la comunidad afro en Estados Unidos, razón por la que recibió una adaptación televisiva en Netflix que relata su ascenso al éxito y las dificultades que enfrentó por ser una mujer de color.

“Sex Education”

Un adolescente de nombre Otis ha aprendido todo sobre el sexo gracias a que su madre es sexóloga, así que se une a su amiga Maeve para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela. La serie juvenil toca temas sobre el sexo, la homosexualidad, el aborto y la desigualdad de género.

