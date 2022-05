José María Yazpik le dio vida a Amado Carrillo Fuentes en "Narcos: México". | Fuente: Netflix

Si bien se había confirmado la cuarta temporada de “Narcos: México” en Netflix y que iba a contar con 10 episodios, Carlo Bernard, cocreador de la famosa serie, reveló las razones por la cual fue cancelada de la plataforma.

“Vi esta temporada como una historia sobre el origen del mundo moderno en el que vivimos. Para mí, se sintió como llevar la serie a ese lugar que ahora reconocemos, para bien o para mal. Tenía sentido como lugar para detenerse. La serie ha podido mostrarte cómo comenzó esto, cómo evolucionó. No quiero decir que otras historias no serían convincentes en el futuro. Pero para mí, detenernos en el momento en el que habíamos entrado en el mundo en el que vivimos hoy tenía sentido, temática y narrativamente. Definitivamente, no queremos repetirnos”, dijo para The Hollywood Reporter.

“Narcos”, ambientada en Colombia, fue la serie original de Netflix que duró tres temporadas, del 2015 al 2017. Sin embargo, en vez de hacer una continuación con una cuarta temporada, decidieron seguir con la historia en “Narcos: México”.

La primera parte de la trama se desarrolló en la década de los 80 y 90 siguiendo a Kiki Camarena, el agente de la DEA que fue asesinado por los hombres de Miguel Ángel Félix Gallardo luego de infiltrase en su organización para investigar al Cártel de Guadalajara.

Su temporada 2 se enfoca en que Gallardo está en la cárcel dejando así la tercera parte en los otros líderes de los cárteles, como Amado Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix, tomando su lugar.

“Narcos” y “Narcos: México” tienen tres temporadas cada uno y, con esta cancelación, Carlo Bernard negó que haya una posibilidad de hacer una continuación. “No hay planes, honestamente, esto es como el final del viaje, al menos por ahora. No hay nada en proceso, pero desafortunadamente el tráfico de drogas no va a ninguna parte, así que obviamente existe la posibilidad de otras iteraciones. Por ahora, esto es todo... sentimos como si estuviéramos contando una historia coherente... así que se sintió como un buen lugar para concluir con la tercera temporada en México”, dijo para Collider.

La historia de Griselda Blanco llegará a Netflix

Mientras tanto, el equipo que produjo y creó la serie "Narcos" y "Narcos: México" está trabajando con Sofía Vergara donde la actriz encarnará a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en una miniserie de Netflix.

Vergara protagonizará los seis episodios que narrarán la vida de Blanco, conocida por apodos como "la madrina de la cocaína" o "la viuda negra" y responsable de uno de los carteles de la droga más importantes del mundo hasta su asesinato en 2012.

"Griselda Blanco fue un personaje cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron dirigir un imperio de mil millones de dólares años antes que muchos de los capos más notorios que tanto conocemos", aseguró Sofía Vergara en un comunicado.

"Griselda" —así se titulará la serie— contará entre su equipo con el productor Eric Newman, productor del fenómeno "Narcos", sobre la vida de Pablo Escobar, además de Luis Balaguer, Doug Miro y Carlo Bernard. El cineasta colombiano Andrés Baiz dirigirá todos los episodios para Netflix.

Griselda Blanco fue pionera en la estrategia de exportar droga a Estados Unidos, país en el que fue encarcelada durante casi dos décadas tras su detención en 1985.

En 2004 fue deportada a Colombia, donde se mantuvo en la clandestinidad, tras ser considerada una de las mujeres más ricas del mundo, hasta que fue asesinada en 2012 en una carnicería de un barrio popular de Medellín.

