El actor mexicano José María Yazpik le da vida a Amado Carrillo Fuentes, más conocido como "El señor de los cielos", uno de los líderes del cártel de Juárez. | Fuente: Netflix

Este 5 de noviembre se estrenó la tercera temporada de “Narcos: México” y ha dejado a los fanáticos con ganas de ver más. Las historias de los cárteles del país azteca han generado bastante intriga y, como es de conocimiento, su trama no tiene fin.

En los 10 episodios vemos cómo, tras el arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), los grupos de cada estado se independizan tratando de ser los líderes en la ruta de la coca. Sin embargo, no tienen en cuenta que de ahí nacen nuevos capos que serán una piedra en el zapato de los más experimentados.

Entonces, teniendo en “Narcos: México 3” una historia bien contada con el ingreso de los Narcojuniors y más, ¿Netflix renovará la serie para una cuarta temporada?

¿“Narcos: México” tendrá temporada 4?

Como se recuerda, en febrero del 2020, la plataforma de streaming comunicó que “Narcos: México 3” era la última entrega de la narcoserie. Sin embargo, el exshowrunner, Eric Newman, confesó a The Hollywood Reporter que la historia podría continuar porque la guerra entre cárteles no tiene fin:

“Continuarían mientras nos lo permitan y mientras dure la guerra contra las drogas, que, como saben, no tiene final a la vista”, dijo en ese entonces. “Desafortunadamente, la guerra contra las drogas continuará durante mucho tiempo, sin señales de detenerse, por lo que no hay escasez de material”, agregó.

Cabe resaltar que Newman ya no formó parte de “Narcos: México” porque se está enfocando en otra narcohistoria. Esta trama se tratará sobre Griselda Blanco, una reconocida narcotraficante que impulsó la carrera de Pablo Escobar; y será protagonizado por Sofía Vergara.

Esta nueva producción narra la vida real de la inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana quien creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Una madre devota, la mezcla letal de encanto de Blanco y salvajismo desprevenido la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la ‘Viuda Negra’.

