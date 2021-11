"One Piece" tendrá su versión 'live-action' en Netflix. | Fuente: Composición (Netflix / Toei Animation)

De las historietas al anime, "One Piece", el manga creado por Eiichirō Oda en los años 90, realiza un nuevo viaje hacia otro soporte: la plataforma Netflix, que a través de redes sociales confirmó una versión 'live-action' y, de paso, anunció el elenco que la integrará.

"¡El 'One Piece' es real! Nakamas, llegó el momento más esperado, los sombreros de paja al fin se van a reunir, les presento a la tripulación. Solo en Netflix", escribió el gigante del 'streaming' desde su cuenta oficial de Twitter.

En las imágenes adjuntas a la publicación, puede verse que el actor mexicano Iñaki Godoy encabeza este reparto al dar vida a Monkey D. Luffy, protagonista del anime que en la historia se embarca en la búsqueda del tesoro legendario que dejó Gol D. Roger, conocido como el 'Rey de los Piratas'.

Godoy, desde su cuenta de Instagram, expresó su emoción de interpretar este papel. "Estoy súper emocionado, porque voy a interpretar a Luffy en el 'live-action' de 'One Piece'. No tengo nada más que decir. Voy a ser el Rey de los Piratas y voy a echarle todas las ganas del mundo", dijo.

¡El One Piece es real! Nakamas, llegó el momento más esperado, los sombreros de paja al fin se van a reunir, les presento a la tripulación. Solo en Netflix. pic.twitter.com/7ZeCZ0laGj — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 9, 2021

Otros miembros del elenco

La publicación de Netflix en redes sociales también reveló a otros miembros del elenco de la versión real de "One Piece". Emily Rudd, por ejemplo, será Nami, la navegante ladrona que ayuda a Luffy en la búsqueda del tesoro.

Complementan el reparto Jacob Romero Gibson (Usopp), Arata Mackenyu (Roronoa Zoro) y Taz Skylar (Sanji), quienes encarnarán a los Piratas de Sombrero de Paja, el grupo de tripulantes que el protagonista convoca para ir tras el 'one piece'.

Cada uno de los intérpretes agradeció también en sus redes sociales la oportunidad de formar parte de este equipo. Rudd, por ejemplo, señaló que esto es "un sueño" para ella, mientras que Skylar destacó: "Estamos en un viaje salvaje".

"One Piece" se publicó por primera vez en 1997 y desde entonces ha sacado 100 volúmenes, mientras que el estudio de animación japonés Toei Animation viene emitiendo el anime desde 1999 hasta la fecha.









