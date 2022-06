"Peaky Blinders" llegó a su fin en la temporada 6. | Fuente: Netflix

Hace unos días se estrenó la temporada 6 de “Peaky Blinders” y eso significa que los fanáticos verán el final de esta historia que sigue a Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. Si bien iba a terminar en una séptima parte, eso no se llegó a realizar.

"Probablemente haremos siete”, dijo el creador Steven Knight al Club de Prensa de Birmingham en el 2018, pero no se concretó por diversas razones como, por ejemplo, la muerte de Helen McCrory, quien interpretó a la tía Polly.

Esto obligó a cambiar el rumbo de la historia de “Peaky Blinders”. Si bien esto fue un punto, hubo otra razón: la demanda de Cillian Murphy. El artista está siendo muy valorado en Hollywood tanto así que será protagonista en “Oppenheimer”.

Además, otros actores como Anya-Taylor Joy y Sam Claflin se han ganado un nombre propio en la industria por lo que es más difícil alargar la serie a una temporada 7.

A ello, la productora ejecutiva Caryn Mandabach se mostró feliz de que “Peaky Blinders” haya llegado a tanta gente y agradeció a los fanáticos por la acogida: "Gracias a todos los fans de Peaky que han sido tan inquebrantables y pacientes. Los guiones de Steve son increíbles y marcan el final de una historia épica que ha cautivado al público desde que comenzó en 2013, pero el mundo de Peaky Blinders seguirá definitivamente vivo".

"Peaky Blinders": ¿Cuál es el significado del nombre de la serie?

"Peaky Blinders", creada por el productor Steven Knight, ha sido un rotundo éxito desde su estreno. La serie cuenta con cinco temporadas y una sexta que se estrenará en pocos días, el próximo 27 de febrero, en el Reino Unido.

"Peaky Blinders" y su peculiar título ha llamado la atención por el significado del titulo de la serie. Una traducción literal sería anteojeras pico, significado no tendría relación con la trama de la serie.

Alrededor del significado de Peaky Blinders se han originado diversas teorías, una de las más populares tiene que ver con las cuchillas de afeitar.

La serie se situa en 1919, sin embargo, los Peaky Blinders estuvieron desde 1890. Las cuchillas recién aparecieron en 1903 y recién llegaron a la ciudad de Birmingham en 1908, por ese motivo, las cuchillas que usa la banda en sus boinas no tienen antecedentes historicos.

Según el historiador y escritor británico Carl Chinn quien se dedicó a estudiar la ciudad Birmingham, habló sobre la polemica sobre el término 'Peaky' en el título. Normalmente, un espectador podría asegurar que signfica 'Afilado' según el traductor, y por las armas que usa la banda.

Sin embargo, el historiador señala que podría ser una referencia a algo que 'deslumbra', debido a que la banda mostraba atuendos que los distinguían de los demás. Otra de las teorías es que 'Peaky' es por la manera de atacar a su objetivo, ya que estos hechos eran realizados por la espalda y bajándoles el sombrero para que no los reconozcan.

