"Poco ortodoxa" es una adaptación libre de la autobiografía de Deborah Feldman. | Fuente: Netflix

El aislamiento social parece haber encumbrado producciones poco convencionales en Netflix. Ocurrió, primero, con “El hoyo”, cinta distópica que transitó por circuitos de cine alternativos antes de alcanzar un tremendo éxito en la pantalla chica.

Y una similar suerte corre ahora “Poco ortodoxa” (“Unorthodox” en su título original), miniserie alemana de corte independiente y producida por el gigante del streaming que, tras su estreno en marzo de este año, acaba de acaparar la atención de muchos espectadores casi un mes después.

No es para menos: la historia sobre Esty Shapiro, una mujer que decide liberarse de las ataduras impuestas por la comunidad judía ultraortodoxa a la que pertenece, resulta lo suficientemente potente para conquistar a un público interesado en historias de liberación femenina.

Pero el atractivo de “Poco ortodoxa” reside también en su conexión con la vida real. Y es que la miniserie es una libre versión del libro “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, escrito por Deborah Feldman, autora que puso en la mira a las sociedades jasídicas a partir de sus propias experiencias como una exintegrante.

¿Cuáles son los episodios verdaderos detrás de “Unorthodox”? La siguiente historia contiene spoilers, por lo que si aún no has visto los cuatro capítulos de la miniserie, podría arruinarte la experiencia.

[ALERTA DE SPOILERS]

FELDMAN Y SHAPIRO: LO REAL EN “POCO ORTODOXA”

Aunque Esther Shapiro sea un personaje de ficción y “Poco ortodoxa” sea una adaptación que se toma más de una licencia sobre la historia verdadera de Deborah Feldman, esto no quita una realidad comprobable: la opresión que viven muchas mujeres que profesan el judaísmo jasídico.

Desde ser obligada a raparse el cabello y regirse a un código de vestimenta hasta la prohibición de libros y televisión (a menos que el esposo se los permita), la desigualdad de género late al interior de estas comunidades ultraortodoxas.

En la producción de Netflix, Shapiro debe esconder su pasión por la música; en la vida real, Feldman ocultó su interés por la literatura. “Como leía libros en inglés (las comunidades jasídicas ven con malos ojos hablar esta lengua en lugar del yiddish), ya sabían era una niña mala”, confesó la escritora a The Guardian.

Al igual que la rebelde Esty, la familia de la autora también arregló su matrimonio con un casamentero. Sin embargo, mientras que la protagonista huye a Berlín tras enterarse de su embarazo, Feldman ya se había convertido en madre cuando llega a la capital alemana.

LUCHAR CONTRA LAS DESIGUALDADES

Antes de viajar a Alemania, Feldman se inscribió en la Universidad Sarah Lawrence para investigar todo aquello que su religión calificaba de “pecaminoso”. “Me alejé de mi matrimonio y de mi religión para siempre en la víspera de mi vigésimo tercer cumpleaños, me fui nada más que con mi hijo y con algunas bolsas llenas de ropa”, relató Feldman a Metro.

Asimismo, contó al mencionado medio que perdió total contacto con su familia. “Cambié de número de teléfono, de dirección, no le dije a nadie adónde había ido. Para las personas cuya sangre es la misma que la mía, es muy probable que les haya perdido para siempre”, dijo.

El proceso de desvinculación con su comunidad fue, por supuesto, mucho más complicado para ella debido a la dependencia económica que padecen las mujeres judías ultraordoxas.

“Es más fácil para los varones encontrar los medios para independizarse y escapar de las sociedades jasídicas. Las mujeres estamos más atadas, en ese sentido, dependemos financiera y emocionalmente de los hombres y rara vez se enfrentan a la oportunidad de explorar el mundo exterior”, apuntó Feldman.

Cabe destacar que "Poco ortodoxa" no procura tener una postura frente a los sucesos que ocurren en pantalla. A pesar de que el machismo es un tema presente, la serie considera que cada uno debería analizar únicamente a los personajes por sus acciones, sentimientos y personalidad.

"Poco ortodoxa" se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 26 de marzo.