"Poco Ortodoxa" es la serie más reciente que ha ganado popularidad entre los usuarios de Netflix. | Fuente: Netflix

"Poco Ortodoxa" es uno de los últimos éxitos de Netflix. Desde hace unas semanas, dentro del top de series apareció esta producción poco conocida. En medio de estrenos comerciales como “Élite” y “La Casa de Papel”, la plataforma digital también recomienda —con una difusión más limitada— a series de corte independiente y gran recepción de la crítica.

En tiempos de cuarentena, los usuarios pasan más tiempo en casa y podrían descubrir contenidos que pudieron haber pasado por alto antes: esta serie fue uno de esos casos de dicha sorpresiva notoriedad.

"Poco Ortodoxa" narra la historia de Esty Shapiro, quien pertenece comunidad judía ultraortodoxa en el vecindario de Williamsburg, en Nueva York, Estados Unidos. Los miembros varones de este grupo de religioso lucen gorros y atuendos muy diferentes al resto, mientras que las mujeres deben llevar peluca la mayor parte del tiempo.

La serie de Netflix está basada en el libro “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, escrito por Deborah Feldman. En la novela, la autora relata sus propias vivencias y experiencias ante la opresión machista dentro de su comunidad. Creada para televisión por Anna Winger y Alexa Karolinski y dirigida por María Schrader.

El mensaje de "Poco Ortodoxa" se expresa sobre el sometimiento de las mujeres, quienes son vistas solo para concebir hijos y si no los tienen, son un fracaso. La razón detrás de esta imposición era recuperar la cantidad de judíos muertos en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial.

Esty es obligada a casarse, raparse el cabello y alejarse totalmente de la música. Sobre lo último, la joven protagonista tenía una vena musical que no descubrió hasta que huyó en dirección a Alemania. Curiosamente, ella llega a este país —donde millones de judíos eran asesinados y torturados en el pasado— y es liberada de sus ataduras.

Acompañada de su madre en Berlín, la mujer interpretada por Shira Haas presenciará un entorno nuevo. mientras que paralelamente, se muestran sus experiencias como parte de la comunidad judía ultraortodoxa. De esta forma, los espectadores ven los opuestos mundos entre una ciudad progresista y el lado oscuro de las comunidades religiosas en Estados Unidos.

Cabe destacar que, a la par con ambos relatos, "Poco Ortodoxa" no procura tener una postura frente a los sucesos que ocurren en pantalla. A pesar de que el machismo es un tema presente, la serie considera que cada uno debería analizar únicamente a los personajes por sus acciones, sentimientos y personalidad.

Una sensación muy parecida de lo que causa otras series como “The Handmaid’s Tale”, donde —por más que estemos en desacuerdo con los personajes— podemos llegar a empatizar con los antagonistas.

"Poco Ortodoxa" se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 26 de marzo.