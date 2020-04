Shira Haas encarna a Esty en "Poco Ortodoxa", la nueva miniserie de Netflix. | Fuente: Netflix

Shira Haas es la actriz que recientemente ha cautivado a los espectadores. La actriz protagoniza "Poco Ortodoxa", la exitosa miniserie de Netflix, que relata la liberación de una joven de las imposiciones de su comunidad judía ultraortodoxa en Nueva York, Estados Unidos.

Nació en Hod Sharon, una pequeña comunidad en Israel, en una familia de padres israelíes y ancestros de distintos orígenes. Sus abuelos son de ascendencia polaca, checa y húngara. Curiosamente, uno de ellos sobrevivió tras ser capturado en un campo de concentración en Auschwitz.

La israelí de 24 años ha sorprendido por su capacidad de encarnar el dolor y las dificultades para expresarse, teniendo en cuenta que su personaje permanecía oprimida por el machismo en su entorno. A los 16 años, dio sus primeros pasos en la actuación con una serie similar a "Poco Ortodoxa", en la serie “Shtisel”, producida en su país, sobre una comunidad ortodoxa en Jerusalem.

Pese a no ser conocida en la industria, situaciones en su vida lograron que siga adelante en su carrera artística. Esther Kling, directora de casting en Israel, envió un mensaje a la actriz para que fuera una prueba, después de verla en “Shtisel”. Shira Haas se encontraba estudiando artes en la secundaria Thelma Yellin, en las afueras de Tel Aviv.

Fue seleccionada para protagonizar “Princess”, un drama sobre la extraña relación entre una adolescente y la pareja de su madre. Su actuación fue reconocida con un premio en el Festival de Jerusalem en el 2014. Con la llegada de la cinta al Festival de Sundance, Shira Haas fue expuesta a miles de expertos en cine por su protagónico.

Al ganar contactos en Estados Unidos, en el 2015, obtuvo un papel en “A Tale of Love and Darkness”, que marcó el debut en dirección de la galardonada Natalie Portman. Posteriormente, continuó actuando en la televisión israelí, y volvió a la pantalla grande estadounidense con “Un Refugio Inesperado”, junto a Jessica Chastain.

Además, formó parte de “María Magdalena”, con Joaquin Phoenix y Rooney Mara, así como aclamadas películas israelíes como “Foxtrot” y “Broker Mirrors”. Para llegar a "Poco Ortodoxa", una de las creadoras, Anna Winger, aseguró que hicieron un casting con 60 mujeres, pero reveló que “a la gente de Netflix no le mostramos a nadie más que ella”.

Shira Has se preparó meticulosamente para interpretar a Esty, y una de las cosas que tuvo que aprender el idish. Por otro lado, también debía mejorar su inglés, ya que la joven judía también lo hablaba por haber nacido en Estados Unidos. En una entrevista para Indiewire, aseguró que pasaba el día entero practicando el casi desaparecido idioma.

“Me iba a dormir con idish y me despertaba con idish… Pasábamos varias horas cada día. Lo grabé, miré videos y escribí en mi guion. Era muy importante para mí saber mis líneas y saber lo que estaba diciendo, de modo que cuando llegara al estudio no tuviera que pensar en el idioma y estuviera realmente en la escena”, contó.

La producción basada en la novela de Deborah Feldman, “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, ha provocado un gran interés entre los usuarios de la plataforma digital. Su conmovedora historia, la narración paralela y el realismo son algunas de las razones por las que ha sido calificada como uno de los mejores estrenos de Netflix en lo que va del año.

"Poco Ortodoxa" narra la historia de Esty (Shira Haas), quien forma parte de una comunidad judía ultraortodoxa y un día, decide escapar de su matrimonio al sentir que no encajaba en esta forma de ver el mundo. En Berlín, ella experimentará cosas totalmente nuevas y se enfrentará sola a una realidad bastante dura.