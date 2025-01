Netflix cancela 'The Sandman' tras acusaciones contra su creador: serie concluirá en su segunda temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La adaptación de The Sandman, basada en los cómics de Neil Gaiman, llegará a su fin con la segunda temporada, informa Variety. La primera temporada se estrenó en agosto de 2022, pero Netflix no la renovó hasta noviembre de ese mismo año. En ese momento, la plataforma evitó etiquetar el proyecto como una segunda temporada, optando por decir que era "una continuación del mundo de The Sandman", sin comprometerse con un número específico de episodios.

Allan Heinberg, showrunner de la serie, dijo en un comunicado que "The Sandman siempre se ha centrado exclusivamente en la historia de Dream, y en 2022, cuando revisamos el material restante en los cómics, supimos que solo teníamos historia para una temporada más". A pesar de la cancelación, el lanzamiento de la temporada 2 no se verá afectado, ya que los episodios siguen programados para estrenarse en 2025.

Polémica por acusaciones contra creador de The Sandman

El anuncio del fin de The Sandman coincide con las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Neil Gaiman, creador del cómic. No obstante, fuentes cercanas a la producción de Netflix ya habían señalado a Variety en 2023 que la serie tenía planeado terminar con esta temporada, mucho antes de que se hicieran públicas las acusaciones.

Un artículo en New York Magazine del 13 de enero, indica que varias mujeres acusaban al autor de agresión sexual, detallando denuncias que circulaban desde julio de 2024 en el podcast Máster: las acusaciones contra Neil Gaiman. En un comunicado, el escritor afirmó que todas sus relaciones fueron consentidas, aunque admitió que "debía haber actuado de manera más adecuada".

Hasta el momento, Netflix no ha emitido un anuncio oficial sobre las acusaciones contra Gaiman.

Nuevos actores para la segunda temporada de The Sandman

La segunda temporada de The Sandman contará con nuevos actores, entre ellos, Esmé Creed-Miles (Delirium), Adrian Lester (Destiny), Freddie Fox (Loki) y Jack Gleeson (Puck). Además, varios miembros del elenco de la temporada 1 regresarán, como Patton Oswalt (Matthew el Cuervo), Gwendoline Christie (Lucifer Morningstar) y Jenna Coleman (Johanna Constantine).

La serie fue desarrollada por Neil Gaiman, Allan Heinberg y David S. Goyer, basándose en los cómics del propio Gaiman. Todos los episodios de la temporada 2 fueron dirigidos por Jamie Childs.

