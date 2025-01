'Stranger Things 5': el misterioso aviso de Netflix y las novedades que prometen sus creadores

Este año llega la última temporada de Stranger Things. Los creadores revelaron emocionantes novedades, mientras un nuevo póster inquietante nos deja una pista sobre lo que está por venir.

Durante el evento Next on Netflix el miércoles, los creadores y productores ejecutivos de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, compartieron detalles emocionantes sobre la esperada quinta y última temporada de la exitosa serie.

“Pasamos un año completo filmando esta temporada. Al final, habíamos grabado más de 650 horas de metraje,” reveló Ross Duffer. “Así que, sin lugar a dudas, esta es nuestra temporada más grande y ambiciosa hasta ahora. Es como ocho películas taquilleras". Con esta afirmación, los Duffers confirman que la quinta temporada contará con ocho capítulos.

Pero eso no es todo. El jueves, Netflix dejó caer una nueva pista: un misterioso póster titulado Desaparecida, que muestra el rostro de Once (Millie Bobby Brown) con un mensaje inquietante: "Ofrecemos 3 mil dólares a quien ayude a encontrarla, viva o muerta". La publicación también decía: "No estás listo para lo que vendrá en Stranger Things 5".

El elenco de 'Stranger Things' está formado por Charlie Heaton, Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, David Harbour, Natalia Dyer y Finn Wolfhard, entre otros talentosos actores.Fuente: Netflix

Así fue grabar la última temporada de Stranger Things

Para Matt Duffer, la filmación del capítulo final de la serie fue una experiencia única. “Creemos que esta es nuestra historia más personal,” comentó. “Fue súper intenso y emocional filmar. Llevamos casi 10 años haciendo este show juntos. Hubo mucha lloradera. Muchísima lloradera. El show significa tanto para todos nosotros, y cada uno puso su corazón y alma en él".

En el evento de Netflix, también se confirmó que la quinta temporada de Stranger Things se estrenará más adelante en 2025. Esta nueva entrega comenzará en el otoño de 1987, más de un año después de los eventos de la cuarta temporada, que culminaron con Vecna abriendo una puerta al Upside Down, desatando una destrucción masiva en Hawkins.

¿Quién *realmente* busca a Jane Hopper?



No estás listo para lo que vendrá en 'Stranger Things' 5. #NuevoEnNetflix pic.twitter.com/jBIBkvETiA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 30, 2025

¿Qué pasará después de Stranger Things 5?

Aunque la serie principal llegará a su fin este año, los Duffers dejaron claro que Stranger Things no se despedirá por completo. “Si bien esta puede ser el final de la historia para Mike, Hopper, Dustin, Lucas, Eleven y los demás, no es un adiós para Stranger Things,” afirmó Matt Duffer.

Los hermanos Duffer también hablaron sobre la precuela teatral Stranger Things: The First Shadow, que se estrenará en Broadway, y adelantaron otros “geniales” proyectos derivados que están en desarrollo. Un spinoff de la serie fue uno de los proyectos mencionados cuando los Duffers lanzaron su productora Upside Down Pictures, con sede en Netflix.

“Hay más historias de Stranger Things para contar y están en desarrollo,” afirmó Matt Duffer. “Es un poco temprano para hablar de ellas, pero estamos profundamente involucrados en cada una. Es muy importante para nosotros que todo lo que lleve el nombre de Stranger Things sea de la más alta calidad y no repetitivo, que tenga una razón para existir y siempre marque su propio camino. Y también, básicamente, tiene que ser… genial".

