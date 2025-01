"Estoy felizmente retirado": Chris Evans niega que vaya a regresar al UCM para 'Avengers: Doomsday'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chris Evans negó que vaya a regresar como Capitán América en Avengers: Doomsday, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que será protagonizada por Robert Downey Jr. como el malvado villano Doctor Doom.

En una entrevista con Esquire para la portada de Anthony Mackie, el actor que de Sam Wilson en Capitán América: un nuevo mundo, Evans desmintió la información de algunos medios internacionales que afirmaban su vuelta para el nuevo proyecto de Anthony y Joseph Russo con Kevin Peige, presidente de Marvel.

Cabe mencionar que Chris Evans hizo su última aparición como el superhéroe norteamericano en Avengers: Endgame (2019), en una escena donde le da su escudo a San Wilson. Posteriormente, el actor apareció en un cameo de Deadpool & Wolverine como Johny Storm, el personaje de Antorcha Humana que salió por primera vez en Los cuatro fantásticos el 2005 y Los 4 Fantásticos y Silver Surfer el 2017.

Sin embargo, ahora el actor de 43 años señaló que no estará en el nuevo filme de la industria. “Eso no es cierto (…) Esto (de que hablan sobre mi regreso como Capitán América) siempre sucede. Quiero decir, sucede cada dos años, desde Endgame. Simplemente deje de responder sobre eso. Yo estoy felizmente retirado”, expresó Evans.

Chris Evans interpretó por última vez al Capitán América en Avengers: Endgame el 2019. | Fuente: Marvel Pictures

Anthony Mackie sobre supuesto regreso de Chris Evans: "¡No lo sabía!"

Para Anthony Mackie, la noticia del supuesto regreso de Chris Evans como Capitán América al UCM fue una sorpresa ya que actualmente Mackie se encuentra interpretando al personaje como Sam Wilson, su sucesor, en la nueva entrega de Marvel, Capitán América: un nuevo mundo.

En diálogo para la revista Esquire, Mackie contó que el propio Evans le aseguró que no sabía nada al respecto reafirmando que se encuentra contento con su retiro de Marvel.

"¡Yo no lo sabía! (que Chris Evans iba a volver). Hablé con Chris hace unas semanas y no estaba (esa propuesta) sobre la mesa en ese momento. Al menos, no me dijo que estaba sobre la mesa, porque le pregunté: '‘Sabes, dijeron que traerán a todos de vuelta para la película. ¿Vas a volver?'. Él dijo: 'Oh, ya sabes, estoy felizmente retirado’".

Del mismo modo, recalcó que su mánager le informó que Chris Evans no tenía ningún guion ni para Avengers: Doomsday ni para Avengers: Secret Wars. "Mi mánager me lo mostró. Me dijo: 'Ah, supongo que Chris va a volver'. Eso es todo lo que sé. No he visto ningún guion", concluyó.

Robert Downey Jr. volverá al UCM como Doctor Doom en la siguiente película de Avengers. | Fuente: Instagram (marvelstudios)

¿Qué se sabe de la nueva película de Avengers?

Por el momento, Avengers: Doomsday no tiene una sinopsis oficial. Sin embargo, Kevin Feige confirmó que los actores de la esperada película de Los Cuatro Fantásticos (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach) estarán también en la película protagonizada por Robert Downey Jr. como el malvado Doctor Doom.

“Galactus de Ralph Ineson fue confirmado como el villano principal de Los Cuatro Fantásticos, pero Marvel puede usar una de sus escenas post-créditos distintivas para presentar a Doctor Doom de Robert Downey Jr. a algunos de sus oponentes para la próxima película de Los Vengadores”, precisa Collider.

Otro actor que volverá a la quinta película de Avengers será Benedict Cumberbatch, quien confirmó en un video promocional de Netflix en junio de este año, que regresará con su personaje del Doctor Strange para el proyecto de Marvel.

“Kevin Feige también confirmó que los Thunderbolts aparecerían en Avengers: Doomsday, pero no dijo qué miembros del equipo podrían esperar ver los fanáticos”, añadió el portal especializado en cine. La película se estrenará el 1 de mayo de 2026.

Avengers: el dia del juicio final se estrenará en todo el mundo el 1 de mayo de 2026.Fuente: Instagram (marvelstudios)

