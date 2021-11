"La casa de papel" estrenará la segunda parte de su quinta temporada el 3 de diciembre. | Fuente: Netflix

Cada vez faltan menos días para el estreno de la última parte de la quinta temporada de "La casa de papel". Por eso, Netflix sacó a la luz un video emotivo con un mensaje de despedida para la serie, que llega a su fin este 3 de diciembre.

"Adiós a la banda, hola a La Resistencia. Ciao 'La casa de papel'", escribió en la descripción del material la plataforma de 'streaming'.

En dicho videolcip, se puede leer el adiós de Netflix a la banda de ladrones: "'La casa de papel' termina y la palabra que explica este sentimiento siempre estuvo frente a nosotros, ciao".

"En italiano, ciao significa adiós, pero también hola. Es un ciado de adiós a la serie. Un adiós al grupo de ladrones y un hola a los fanáticos con mono rojo y máscaras de Dalí por todo el mundo", agregó el servicio.

El 3 de diciembre, "La casa de papel" lanzará el segundo volumen de su última temporada, que incluye cinco episodios.

Adiós a la banda, hola a la Resistencia. #CiaoLCDP pic.twitter.com/cc5JCrxuVu — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 25, 2021

¿Quiénes son los nuevos personajes de "La casa de papel"?

En la quinta temporada de "La casa de papel", se incorporó Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) y Patrick Criado (Antidisturbios) como los nuevos jales de la ficción de Netflix.

El primero interpreta al fallecido novio de Tokio, mientras el segundo al hijo de Berlín. Como se recuerda, en el primer episodio de la primera temporada, el personaje interpretado por Pedro Alonso ya adelantaba lo que significaba tener un hijo.

Se trata de Rafael, actualmente de 31 años, ingeniero informático del MIT de Massachusetts que tiene un objetivo claro: no ser como su padre.

Miguel Ángel Silvestre, por otro lado, da vida a René, el hombre junto a quien Tokio se inició como ladrona profesional. Aquel de quien dijo alguna vez: "Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”.

Otro rostro nuevo en "La casa de papel" es Sagasta, interpretado por José Manuel Seda, quien es un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.