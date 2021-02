"Solo el amor": La actriz argentina Yamila Saud denuncia que recibe amenazas de muerte y acoso. | Fuente: Instagram

La protagonista de “Solo el amor” de Netflix, la actriz argentina Yamila Saud, preocupó a sus seguidores al denunciar por sus redes sociales que está recibiendo amenazas de muerte y acoso por lo que siente temor ya que se siente desprotegida.

Tras sufrir de hackeo de su teléfono móvil y de la casa donde vive actualmente con su esposo en Estados Unidos, unos sujetos comenzaron a hostigarla enviando mensajes y vídeos maliciosos sobre ella:

“Sé que no se entienden mucho las cosas ni lo que me está pasando: solo puedo decirles que me hackearon el teléfono y la casa donde vivimos con mi esposo. Estuvieron mandando audios, mensajes y hasta un video mío en el que supuestamente soy yo, pero no soy yo”, contó.

“Es mi voz, pero yo no escribí eso ni mandé ese audio. ¿Cómo lo hicieron? Fácil, con la tecnología de hoy se puede hacer eso y mucho más”, sostuvo entre el llanto.

“JAMÁS ATENTARÍA CONTRA MI VIDA”

Yamila Saud contó también que está siendo amenazada por estas personas y no quieren que esté en su casa en Estados Unidos.

“Todos se preguntarán por qué y no puedo hablar de eso. Solo puedo decirles que a un grupo de personas que por lo que veo tienen mucho poder, no más que mi Dios, (...) el único rey de reyes que gobierna y maneja mi vida, ese grupo de personas no está contento con mi participación, mi presencia en este lugar, que me corresponde porque Dios me puso en el lugar donde a mí me corresponde. Pero por más intimidación y amenazas que tengan, no voy a renunciar a lo que me corresponde y que con mi amor y sudor me gané”, agregó.

La actriz argentina pidió a sus seguidores que graben este video como prueba de que ella jamás atentaría contra su vida, pues tiene muchos planes por delante.

“Espero que no me pase nada y se difunda que si algo me pasa: si desaparezco, si aparezco muerta y parece que es un suicidio, yo no lo hice, porque yo tengo muchos planes por delante”, sentenció.

