"Space Force" será la próxima serie de comedia en Netflix. | Fuente: Netflix

Netflix lanzará la serie "Space Force", protagonizada por Steve Carell. La nueva comedia ha sido creada por las mentes detrás de "The Office", la cual también cuenta con la actuación del estadounidense. En este caso, el actor deja atrás a Michael Scott para ponerse bajo la piel del General Mark R. Naird.

Steve Carell y Greg Daniels vuelven a la comedia con una serie sobre la idea de militarizar el espacio, lo cual no está tan lejos de la realidad. En un escenario completamente distinto al de la exitosa "The Office", la comedia se vive en una realidad irónica en la que EE. UU. realmente logra desarrollar una carrera armamentista en el espacio.

"Space Force" se centra en la estación militar de Estados Unidos en el espacio, donde Mark R. Naird es un general que lidera esta nueva rama del ejército. En ese sentido, el objetivo de la armada militar es llevar sus tropas estadounidenses hacia la Luna, pero no será tan sencillo con un equipo tan poco competente.

Cabe destacar que Netflix describe a la nueva comedia como del tipo oficina —también llamada workplace comedy— pese a que no necesariamente se ubica en una oficina cotidiana. Sin duda, alberga una novedad entre los estrenos de este mes.

La primera temporada de "Space Force" se estrenará el próximo 29 de mayo en Netflix. El elenco está conformado por Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow, Jane Lynch, Diana Silvers, Tawny Newsome y Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow y Don Lake.

¿POR QUÉ STEVE CARELL DEJÓ "THE OFFICE"?

En el libro de Andy Greene, "The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s", se revela que el motivo de la salida de Steve Carell. Al parecer, todo estaría relacionado a la actitud ambivalente de la cadena NBC que por un deseo expreso del protagonista.

Las noticias relacionadas a la marcha del actor comenzaron en abril de 2010, cuando reveló a la BBC que la séptima temporada de la serie iba a ser "probablemente" la última en la que iba a estar porque su contrato ya expiraba. El canal no le propuso una ampliación ni renegociar, así abandonó "The Office".

"Pero nadie relacionado con la serie contactó con él, nadie le preguntó si quería marcharse o si se sentía cómodo. Al no recibir respuesta, pensó que tal vez realmente no les importaba [a los ejecutivos] si se iba o no y que quizás debería enfocarse en otros proyectos", cuenta el escritor.