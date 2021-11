"Stranger Things" estrenará su cuarta temporada en el 2022. | Fuente: Netflix

Este sábado, Netflix celebra el día internacional de "Stranger Things", una de sus series bandera, con el lanzamiento de un nuevo tráiler de la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para el 2022, aunque todavía no existe una fecha oficial.

En el avance, puede verse a una ya adolescente Once (Millie Bobby Brown) contándole a Mike Wheeler (Finn Wolfhard), mediante una carta, cómo va yendo su inserción en la escuela del condado de Hawkins.

Ilusionada con verlo en la primavera, la niña con poderes telequinéticos sostiene en su misiva: "Serán las mejores vacaciones de primavera de la historia". Y de pronto, surge una ráfaga de imágenes que incluyen explosiones y disparos.

"Stranger Things 4" contará con nueve episodios. Tal y como anunció Netflix, este 6 de noviembre habrá una jornada dedicada a la producción que se emitió por primera vez en julio de 2016.

“Stranger Things” y su temporada más oscura

La temporada 4 de “Stranger Things” ha sido descrita, por sus estrellas, como la más oscura y aterradora en toda su historia. “Creo que la mayoría diría que es la temporada más aterradores de las tres anteriores”, dijo el joven actor Gaten Matarazzo, Dustin Henderson en la serie, a US Weekly.

Su coestrella Finn Wolfhard (Mike Wheeler) tuvo una opinión parecida sobre el desarrollo narrativo que pudo notar en los próximos episodios a estrenar: “Cada temporada se vuelve más oscura. […] En serio, la temporada cuatro hasta ahora... es la temporada más oscura que se ha hecho”.

Una impresión que Sadie Sink compartió con RPP Noticias: "Definitivamente, es la más oscura, pero se siente así en cada temporada. Se vuelve cada vez más oscura, pero esta definitivamente es realmente aterradora y muy oscura".

Aunque el estreno de la próxima temporada de "Stranger Things" todavía es una incógnita, de momento se sabe que hubo nuevos ingresos al elenco como Amybeth McNulyy, Myles Truitt, Regina Ting Chen y Grace Van Dien.









