La primera parte de 'Stranger Things 4' llegará a Netflix el 27 de mayo. | Fuente: Netflix

La primera parte de “Stranger Things” temporada 4 llegará a Netflix el 27 de mayo donde se verá siete capítulos. Sin embargo, para no hacer tan larga la espera, la plataforma ha lanzado los ocho primeros minutos del estreno.

Este adelanto nos dio una idea de dónde están los personajes. El clip nos da una mirada sobre el pasado de Eleven, interpretado por Millie Bobby Brown, en el laboratorio del doctor Brenner.

Aquí se ve un tono más turbio, porque marca el inicio de lo que se verá en toda la temporada 4 de “Stranger Things”.

¿De qué tratará “Stranger Things” temporada 4?

“Han pasado seis meses desde la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando con las secuelas, nuestro grupo de amigos se separa por primera vez, y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no ha facilitado las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural, que presenta un espantoso misterio que, si se resuelve, finalmente podría poner fin a los horrores del Upside Down”, reza la sinopsis de Netflix.

Los 8 primeros minutos de "Stranger Things" temporada 4 parte I

"Stranger Things" tuvo un rodaje marcado por la pandemia



Ambos intérpretes también recuerdan las complicaciones del rodaje, que tuvo que detenerse por la pandemia, lo que ha motivado una temporada que ha tardado más en llegar, pero que también lo hace con más capítulos y más largos que preparan el terreno para la ya confirmada quinta y última temporada. "Es el principio del fin. No me puedo imaginar cómo me voy a sentir cuando rodemos la siguiente temporada y sepa que todo esto se acaba. Ha sido un gran reto, pero muy gratificante", afirma Heaton.

"Es difícil hablar del rodaje de esta temporada sin mencionar la pandemia. Empezamos a filmar, tuvimos que parar y luego volvimos con muchos protocolos de seguridad que retrasaban todo", recordó la actriz que destacó la gran oportunidad que supuso para ella compartir escenas con un mito del cine del terror como Robert Englund, el protagonista de 'Pesadilla en Elm Street'.

"Fue increíble trabajar con él, tiene una energía encantadora, le pone mucho corazón y sabiduría a todo lo que hace. Sin hacer muchos 'spoilers', tiene un monólogo en un momento dado, una escena donde la narración se detiene (...) fue como una 'masterclass'", recuerda con entusiasmo Dyer. "Esta temporada rinde homenaje a todos esos clásicos del cine de terror y tener a uno de los protagonistas de estos clásicos fue muy especial", sentencia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 12 ¿Es BETTER CALL SAUL mejor que BREAKING BAD?

En este episodio no vas a tener una simple reseña de la serie protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seahorn. Por el contrario, intentamos buscar la respuesta a una pregunta que seguro también ronda tu cabeza: ¿la precuela de "Breaking Bad" ha superado a la serie original? Renato y Diego conversan previo al estreno de la estupenda serie de AMC.