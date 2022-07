Llegó a su fin la tan esperada temporada 4 de 'Stranger Things'. | Fuente: Netflix

La cuarta temporada de 'Stranger Things' llegó a su fin tras el estreno del volumen 2. Como se recuerda, la historia quedó en que pasaron seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras lidiaron con las consecuencias, los amigos se separaron por primera vez, y sortearon las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas.

En ese momento tan vulnerable, surgió una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presentó un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del 'Otro Lado'.

Tras su exitoso paso por Netflix, esto dice la crítica sobre la temporada 4 de 'Stranger Things'.

Acabo de ver 'Stranger Things 4 Vol.2', y toy triste, necesito un abracito así de Hopper. pic.twitter.com/lDoCXIZNwp — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 1, 2022

¿Qué dice la crítica sobre la cuarta temporada de 'Stranger Things'?

Entertainment Weekly:

"Nuevos lugares, atractivos personajes nuevos y una gratificante expansión de la mitología le dan a la nueva temporada de 'Stranger Things' una sacudida de energía alegre, justo cuando la serie más la necesitaba".

TV Line:

"A menos que por alguna razón te mueras por una reinvención de la rueda, esto te va a encantar. Tiene suspenso, es emocionante, divertido y aterradora como el infierno".

The Hollywood Reporter:

"La temporada más grande, aterradora y ambiciosa de 'Stranger Things' hasta la fecha. También es la temporada menos encantadora, menos divertida y menos inventiva hasta ahora, lo que no significa que esos elementos falten por completo, solo que el esfuerzo por concentrarse en momentos de identificación humana a menudo se ve abrumado por los intentos de escala".

¿Por qué se dividió en dos partes la temporada 4 de 'Stranger Things'?

Pese a que Netflix continúa siendo la plataforma con mayor catálogo propio (la mitad de su oferta en Estados Unidos son Netflix Originals), ahora se enfrenta a una caída de suscriptores que debe frenar para evitar su desplome en la Bolsa.

En ese sentido, la plataforma decidió implementar una estrategia que ya está siendo aplicada en la competencia: Estrenar en partes (o volúmenes) los contenidos originales de su catálogo. De esta manera, la compañía tiene más posibilidades de retener suscriptores y mantener récords de consumo.

Además de la estrategia comercial, Shawn Levy, productor ejecutivo de la serie, dijo que la razón de la separación en dos volúmenes se debe a motivos de producción: "Estamos felices de haber podido ofrecerle al público una gran parte de la historia. Y eso también nos da tiempo para finalizar los dos últimos episodios con mucha fuerza", declaró a Hollywood Reporter.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).