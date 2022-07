La temporada cuatro de Stranger Things ha demandado una alta inversión de Netlflix. | Fuente: EFE

Este 01 de julio Netflix estrena el volumen 2 de la temporada 4 de "Stranger Things", una de las producciones más ambiciosas de la plataforma de streaming, en medio de su fuerte caída de suscriptores.

En su primera temporada la serie de ciencia ficción ambientada en los 80s tuvo un costo de producción de US$ 48 millones, pero para la cuarta temporada el costo habría ascendido fuertemente, llegando incluso a ser mayor de lo que invertía HBO por "Game of Thrones" o lo que gasta Disney por "The Mandalorian" por episodio.

Según Bloomberg y Wall Street Journal, cada capítulo de la parte 4 de "Stranger Things" habría costado unos US$ 30 millones cuando en la temporada 1 el costo de producción fue de US$ 6 millones.

Las series competidoras mencionadas, "Game of Thrones" y "The Mandalorian", costaban la mitad, es decir, unos US$15 millones por episodio de cada una.

Ahora se estima que solo la cuarta temporada completa, que consta de 9 episodios, Netflix habría invertido unos US$ 270 millones. Pero, esto no es lo máximo que se ha gastado por la realización de una serie.

En el total de ocho temporadas de "Game of Thrones", HBO llegó a invertir US$ 700 millones, lo que convirtió a esta serie en la más costosa de la historia. Este nivel de gasto solo es comparable cn el "The Morning Show", serie de Apple TV que costó US$ 300 millones.