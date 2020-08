Sabrina Carpenter protagoniza "Work It", la nueva película adolescente de Netflix enfocada en el baile. | Fuente: Netflix

“Work It: Al ritmo de los sueños” se ha convertido en una de las películas más populares en Netflix en este mes. Se estrenó el pasado 7 de agosto, y desde entonces se posiciona entre las tres primeras del listado de las más vistas en Perú. La historia protagonizada por la actriz y cantante Sabrina Carpenter se centra en la pasión por el baile.

La trama se centra en Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter), una joven muy aplicada, que está enfocada en ingresar a la universidad de sus sueños, pero su currículo estudiantil tal vez no sea muy convincente al no destacar en nada novedoso. Por ello, una mentira piadosa la obligará a emprender una aventura en el baile, pese a que no sea muy buena al inicio.

“Work It: Al ritmo de los sueños” va compañada de un mensaje de superación y el descubrimiento del romance adolescente, la nueva película recuerda mucho a ciertas producciones de Disney sobre baile y canto. Aunque con mucha más diversidad, más propia de estos tiempos de cambio para las ficciones dirigidas al público joven.

Además, cuenta con una serie de números musicales con temas modernos de artistas como Dua Lipa, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Normani, Little Mix, y más que pondrían a bailar a cualquiera.

La cinta de Netflix se sitúa luego de otros éxitos como “El stand de los besos 2” y “A todos los chicos de los que me enamoré 2”, las cuales son secuelas de primeras partes que encantaron al público de la plataforma digital. Por el momento, no está confirmado que “Work It: Al ritmo de los sueños” continúe con una nueva entrega.

ELENCO DE “WORK IT”

El reparto de “Work It: Al ritmo de los sueños” está conformado por Sabrina Carpenter, Jordan Fisher, Liza Koshy, Keiynan Lonsdale, Michelle Buteau, entre otros. La película fue estrenada el pasado 7 de agosto en Netflix.