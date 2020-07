"El Stand de los Besos" tendrá tercera parte y así lo confirmó Netflix. | Fuente: Twitter

¡Es oficial! Tras el reciente estreno de “El Stand de los Besos”, el gigante Netflix confirmó que habrá una tercera entrega de la película romántica protagonizada por Joey King y Jacob Elordi. Su estreno está previsto para el 2021.

A través de las redes sociales, la plataforma compartió un video donde aparecen los actores del elenco. En el clip, se ve a Elle (King) y a su mejor amigo Lee (Joel Courtney), tratando de quitarse de las manos un celular para evitar enviar un mensaje. Sin embargo, lo mandan de casualidad a Marco (Taylor Pérez), Chloe (Maisie Richardson Sellers) y Rachel (Meganne Young). Todos sonríen al ver sus celulares y enterarse de la noticia: habrá una tercera película.

No obstante, Noah (Jacob Elordi) es el único que no está al tanto de lo que pasa por lo que pregunta: “¿De qué me perdí?”. Tras este video, entre los fans se tejió la posibilidad de que el actor no saldría en la tercera entrega de “El Stand de los Besos”.

La actriz Joey King también confirmó el anuncio, durante un evento especial para los fans de Netflix, y agradeció a los seguidores por el apoyo y amor que han demotrado hacia la franquicia. "La explosión de amor ha sido real", sostuvo.

¡Es oficial! El stand de los besos 3 llega a Netflix en 2021. 😱 😍 pic.twitter.com/N7Bkaz8WL0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 26, 2020

Las idas y venidas de Elle y Noah podrán resolverse en esta tercera entrega ya que la joven no sabe a qué universidad ir: a la de Berkeley junto a Lee o a Harvard con su novio. Esta es una dura decisión que tendrá que tomar ya que después de enviar su ensayo a ambas instituciones, las dos la aceptaron. Hasta el momento, se sabe que la nueva entrega llegará en el 2021.

GRABACIONES DE “EL STAND DE LOS BESOS 2”

La actriz Joey King reveló cómo fue grabar con Jacob Elordi, su expareja. Ambos mantuvieron una relación cuando estaban grabando la primera parte de la cinta. Por diferentes motivos se separaron y cabía la posibilidad de que, después de la ruptura, el actor no deseara participar en la segunda entrega ya disponible en Netflix.

A pesar de que no han quedado como amigos, han entablado una relación laboral impresionante para "El Stand de los Besos 2". Además, al parecer, el intérprete habría iniciado un romance con Zendaya, protagonista de la serie “Euphoria”.

Por el lado de Joey King, ella está saliendo con el director de cine Steven Piet, a quien conoció en el set del film “The Act”. Ella participa en esta película y fue nominada a un premio Emmy.