El Príncipe Harry defiende a "The Crown", serie de Netflix que retrata a la Familia británica. | Fuente: AFP/Netflix

La prensa inglesa y los duques de Sussex no tienen una gran relación, y realmente prefieren ver lo que se refleja en “The Crown”, serie que se centra en la historia de la Familia real británica desde la asunción de la reina Isabel II. Al parecer, la producción creada por Peter Morgan no ha caído tal mal al Príncipe Harry como en el caso de sus parientes.

Tras el lanzamiento de la cuarta temporada, que presenta a la recordada Lady Di (Emma Corrin), la incomodidad de la realeza es cada vez más evidente por los escándalos que rodearon a la pareja en esa época: la infidelidad del Príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles, su separación de la princesa de Gales y la trágica muerte de ella en un accidente de tráfico.

Se sabe que “The Crown” mezcla los elementos de ficción y realidad para ofrecer un escenario atractivo para el espectador, sin embargo, hay mucho de cierto en lo que se relata episodio a episodio. “Es ficticio. Pero está vagamente basado en la verdad. Por supuesto que no es estrictamente exacto”, aseguró el hijo menor de la fallecida Diana Spencer en una reciente entrevista con James Corden.

A ello se suma una idea aproximada de lo que significa ser parte de la Familia real británica y las obligaciones de “poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás”, algo que no aceptaron el Príncipe Harry y Meghan Markle al tomar la decisión de renunciar a sus funciones reales.

Prefiere a “The Crown” sobre la prensa escrita

Los titulares sensacionalistas, las fotografías de paparazzis y chismes han acaparado la cobertura sobre Harry y Meghan desde el primer momento que confirmaron su relación. Incluso, los tabloides británicos han arremetido contra su familia en más de una ocasión, utilizando calificativos racistas hacia la actriz estadounidense.

Además de las presiones familiares, la prensa británica fue un motivo para alejarse de los reflectores y empezar una nueva vida alejados de Reino Unido. Por esa razón, considera que la ficción televisiva de Netflix no ha provocado tanto daño contra sus seres queridos como sí lo hicieron los medios de comunicación en el tiempo en que Lady Di aun vivía hasta la actualidad.

“Me siento mucho más cómodo con ‘The Crown’ que viendo historias escritas sobre mi familia o mi esposa”, opinó. “[La serie] es obviamente ficción, tómatelo como quieras. Pero esto [los artículos escritos] se informa como un hecho, porque supuestamente eres una noticia. Tengo un problema real con eso”.

