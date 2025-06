'Rosario Tijeras 4': fecha de estreno, quién es quién, capítulos y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La versión mexicana de Rosario Tijeras emitió su tercera parte en 2019 y fue protagonizada por Bárbara de Regil, José María de Tavira, Hernán Mendoza, Cristian Vázquez y más. La trama ha dejado con ganas de más, por lo que Netflix confirmó que la actriz mexicana volverá a interpretar a Rosario en la cuarta temporada.

Producida por Sony Pictures Televisión y Teleset —originalmente transmitida por TV Azteca entre 2016 y 2019—, la continuación se grabó entre mayo y agosto de 2024, y marca su debut exclusivo en Netflix.

Con un tono dramático y cargado de suspenso, la serie mexicana retoma su estilo característico con elementos de acción, violencia y redención.

¿Cuándo y a qué hora se estrenó ‘Rosario Tijeras 4’?

Netflix Latinoamérica estrenó la esperada cuarta temporada de Rosario Tijeras este miércoles 18 de junio de 2025 desde las 2:00 a.m. en países como Perú, México y Colombia.

¿De qué trata ‘Rosario Tijeras 4’?



Tras seis años de la tercera entrega, la cuarta temporada de Rosario Tijeras regresa con un enfoque renovado, ahora protagonizado por Ruby, la hija de Rosario. Ambientada años después del sacrificio de Rosario, Ruby se enfrenta al oscuro legado familiar y los secretos que amenazan con dominar su vida.

¿Quién es quién en ‘Rosario Tijeras 4’?

Conoce al reparto de la continuación de la serie mexicana Rosario Tijeras:

Bárbara de Regil como el recuerdo de Rosario Tijeras

Samantha Acuña como Ruby

Luis Alberti como Brandon

Luis Fernando Peña como 'El Papi'

Iván Arana como Gael

Roberto Sosa como Don Américo

Regina Reynoso como Claudia

Anette Michel como Victoria

Manuel Alcaraz como 'El Tuerto'



Cecilia Toussaint como Betty

Manuel Sevilla como Estrada

Said Sandoval como Payaso

Gaby Mellado como Ximena

¿Cuántos capítulos tiene ‘Rosario Tijeras 4’?

Esta cuarta temporada de Rosario Tijeras cuenta con 40 capítulos, a diferencia de sus anteriores entregas, esta es más corta.

¿Dónde ver online ‘Rosario Tijeras 4’ vía streaming?

La temporada 4 de Rosario Tijeras está disponible únicamente en Netflix. Cabe resaltar que las tres temporadas anteriores, pueden verse en otras plataformas como Amazon Prime Video, Claro Video y ViX.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre su participación en ‘Rosario Tijeras 4’?

Previo al estreno de la nueva temporada de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil confesó que asumió el reto de llevar a su personaje a otro nivel para convertirla en una heroína. "Rosario ya no es una sicaria, es una leyenda, una mujer que ayuda a los demás. Por eso entrené jiu-jitsu y artes marciales. No quería que nadie más hiciera mis escenas: yo quería ser como John Wick", dijo en entrevista con UnoTV.

Asimismo, confesó que se toma muy en serio su trabajo por lo que realizó todas sus escenas de pelea: "Me entrené duro para que las peleas se vieran auténticas. No quería que las hiciera una doble". Sin embargo, tuvo consecuencias:

"En una escena di una marometa en el aire, caí mal y me lastimé el cuello. En otra, una extra me pegó accidentalmente en la cara con la rodilla. Me dejó noqueada en el piso. Después le pedí que tuviera más cuidado. Hay que ser profesionales", relató.